Petrolio in mare in Indonesia | Balikpapan in stato di emergenza

Petroliera affonda - 136 mila tonnellate di Petrolio in mare e 32 morti Video : Si può tranquillamente definire come il primo grave incidente in #mare che si sia verificato nel 2018. Una #Petroliera, con a bordo un equipaggio di 32 persone, è affondata nel Mar della Cina portando con sè le vite innocenti di chi vi lavorava e sversando buona parte del suo contenuto in mare. Le dimensioni del probabile danno sono incredibili. Sabato 6 gennaio 2018: cosa è realmente successo nel Mar della Cina Ben 136.000 tonnellate è la ...