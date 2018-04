Pet Therapy | così i cani aiutano le vittime di bullismo e i bulli

vanityfair

: RT @PetLevrieri: ? #WorldAutismAwarenessDay #greyhounds ex racer salvati, diventano straordinari compagni di vita con persone autistiche ??… - maolindas : RT @PetLevrieri: ? #WorldAutismAwarenessDay #greyhounds ex racer salvati, diventano straordinari compagni di vita con persone autistiche ??… - helmvergara1 : RT @PetLevrieri: ? #WorldAutismAwarenessDay #greyhounds ex racer salvati, diventano straordinari compagni di vita con persone autistiche ??… - AnnelieMoser : RT @PetLevrieri: ? #WorldAutismAwarenessDay #greyhounds ex racer salvati, diventano straordinari compagni di vita con persone autistiche ??… -

(Di mercoledì 4 aprile 2018) Arriva dall’Italia il primo progetto al mondo per contrastare ile il cybergrazie alla pet, o meglio «interventi assistiti con animali». Si chiama Vite e Bulloni ed è nato grazie all’associazione Frida Friend’s Onlus, esperta nei percorsi mirati di pete che collabora da anni con la Casa Pediatrica dell’ospedale Fatebenfratelli di Milano. Gli ambiti in cui i nostri amici a quattro zampe offrono il loro aiuto sono ormai tantissimi, siamo abituati a vederli tra le corsie degli ospedali, accanto ai piccoli pazienti alle prese con i primi prelievi ma anche in reparti dedicati a patologie più gravi accanto a bambini e adulti. Perché gli animali, con la loro purezza e sensibilità, sanno farci rilassare, ciad alleviare uno stato di malessere, sono in grado di farci dimenticare anche le battaglie più dure che stiamo ...