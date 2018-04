Per Lula il giorno del giudizio finale sulla ricandidatura a presidente

Benevento - Perde il cellulare durante furto al museo : ladro in manette : Quando l'ossessione per la connessione perenne finisce per portare sfortuna. E' un ladro disattento e sfortunato quello arrestato dagli uomini della Squadra Mobile di Benevento. Si tratta di un ...

Brasile - confermata la condanna a 12 anni Per Lula : respinti tutti i ricorsi : La decisione del Tribunale Regionale Federale di Porto Alegre conferma quanto deciso dalla Corte d’Appello: Luis Inacio Lula Da Silva condannato a 12 anni e un mese di carcere per i delitti di corruzione passiva e riciclaggio. E così per l’ex presidente brasiliano sfuma definitivamente la possibilità di una rielezione. Il Tribunale brasiliano oggi ha definitivamente respinto i ricorsi presentati dagli avvocati di Lula, che tuttavia ...

Tumori da cellulare : ecco lo studio italiano che conferma la Pericolosità di telefonini e radiazioni Per la salute umana : Uno studio dell’Istituto Ramazzini di Bologna riapre un argomento molto discusso negli ultimi anni, ma sempre più controverso: i cellulari (e le radiazioni attraverso le quali si propagano i segnali) possono causare Tumori? Nel 2011, l’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) ha classificato la radiazione a radiofrequenza (RFR) come un possibile agente cancerogeno per l’uomo. Secondo l’IARC, studi condotti su animali, così come ...

Poliziotti scambiano cellulare Per una pistola : sparano e uccidono un 22enne - aveva due figli : Due agenti della polizia di Sacramento, in California, hanno sparato e ucciso Stephon Clark, 22 anni, domenica sera. Poco prima avevano ricevuto la chiamata di un residente che riferiva di un uomo che stava danneggiando i vetri delle auto nel quartiere. Arrivati sul posto, si sono imbattuti nel ragazzo e gli hanno sparato.Continua a leggere

Su WhatsApp da domani niente immagini buongiorno e buonanotte? Niente Pericolo virus che formatta il cellulare : Su WhatsApp non potremo più inviare immagini buongiorno e buonanotte perché queste contengono virus che possono formattare il cellulare? Una nuova bufala è in circolazione sulla popolare applicazione di messaggistica, in realtà una catena nostra vecchia conoscenza che abbiamo esaminato a più riprese negli ultimi mesi e che ritorna con forza a farsi sentire. Il testo del messaggio resta lo stesso così come l'allarmismo che ne consegue da parte di ...

Striscia la Notizia - ancora guai Per l'Isola dei Famosi : 'È un cellulare quello nei leggins?' : Striscia la Notizia continua a passare al setaccio immagini e filmati dell' Isola dei Famosi nel tentativo di fare luce su quello che è poco chiaro. Dopo il canna-gate e il cibo sotto banco ai ...

"Sul cellulare 200 foto hard della fidanzatina tredicenne". OPeraio di 22 anni denunciato dal padre di lei : ANCONA Hanno iniziato una relazione nonostante la differenza di età che li separa. Lei, 13 anni, studentessa alle scuole medie. Lui, 22enne, Operaio. Un abisso tra di loro. Eppure, per circa...

Donna di 87 anni Perde il controllo dell'auto Per rispondere al cellulare. E poi rifiuta il trasporto all'ospedale : La Spezia - Una leggera distrazione, la perdita del controllo della vettura e la collisione contro il marciapiede. E' avvenuto oggi, intorno a mezzogiorno, in Via Sarzana, all'altezza di Melara. ...

Milano - coppia aggredita : fermato un colombianoRintracciato Per aver acceso il cellulare della vittima : Milano, coppia aggredita: fermato un colombianoRintracciato per aver acceso il cellulare della vittima Il giovane ha precedenti per minaccia e porto abusivo di coltello, non ha reati specifici, non appartiene a gang di latinos ed e’ stato riconosciuto dalla coppia. Continua a leggere L'articolo Milano, coppia aggredita: fermato un colombianoRintracciato per aver acceso il cellulare della vittima proviene da NewsGo.

“Ero pietrificato” : morta la moglie - trova una foto sul suo cellulare. Era passata una sola settimana dal funerale - la più difficile della sua vita. Poi la scoPerta che mai si sarebbe aspettato : Non è impresa facile trovare l’anima gemella. Il protagonista di questa storia, però, c’era riuscito. E se l’era anche sposata quella ragazzina conosciuta a scuola. A quei tempi, però, non immaginava mica che un giorno sarebbe diventata sua moglie. E figurarsi, poi, se immaginava che il destino sarebbe stato così crudele a strappargliela via prima del tempo. Nessuno gliela ridarà mai più indietro, ma a volte la vita, per ...

Brasile : presidente del Pt parla Per la prima volta della possibilità che Lula venga arrestato : Non abbiamo la normalità democratica, politica e istituzionale. È in questo processo che avviene la persecuzione di Lula", ha spiegato la senatrice. , segue, , brb,

Nuovi studi sostengono che le radiazioni dei cellulari non sarebbero molto Pericolose : Due Nuovi studi condotti dal National Toxicology Program hanno concluso che le radiazioni emesse dai cellulari non sono poi così dannose come molti ritengono L'articolo Nuovi studi sostengono che le radiazioni dei cellulari non sarebbero molto pericolose proviene da TuttoAndroid.

Roma : Rubano cellulare sul tram e lo vendono Per 50 euro : Roma: Scesi dalla fermata, hanno venduto l’I-Phone ad un connazionale Roma – Sono saliti sul tram 8. Hanno circondato e derubato una turista dell’i-Phone che... L'articolo Roma: Rubano cellulare sul tram e lo vendono per 50 euro proviene da Roma Daily News.