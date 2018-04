Per il Pd meglio un percorso congressuale che un segretario subito

Investimenti - Perché ora le azioni sono meglio delle obbligazioni : Sorpresa. È in arrivo per gli azionisti di Piazza Affari un carico da 20 miliardi abbondanti di cedole. La campagna dividendi promette una primavera ricca di soddisfazioni per le società quotate: gli ...

LETTURE/ "Per vivere meglio" : Cavalleri tra Montale - Pound ed Eugenio Corti : In "Per vivere meglio. Cattolicesimo, cultura, editoria" Cesare Cavalleri ripercorre, in una conversazione con Jacopo Guerriero, 50 anni di lavoro e passione letteraria.

“Ammazza - ecco quanto chiede al mese”. Fedez mette in affitto casa sua. Se vi stuzzica l’idea - meglio dare un occhio prima al prezzo. Non è un mistero che l’attico sia suPer lusso. Però - certo - che cifra… : Fedez è diventato papà da pochissimo. Il piccolo Leone (o Leoncino o baby raviolo, ha già tanti nomignoli) è venuto al mondo in anticipo rispetto ai programmi. Chiara Ferragni, la compagna del rapper e fashion blogger italiana più influente nel mondo, ha partorito lo scorso 19 marzo, giorno della festa del papà, al Cedar Sinai Medical Center di Los Angeles. Una scelta, quella di far nascere il loro primogenito negli Stati Uniti, dettata ...

Salvini : "Non tiro a campare Per un anno. Meglio il voto subito" : 'Certo che sono pronto ad accettare l'incarico, ma solo se sono consapevole che una maggioranza la posso trovare, non vado in Parlamento a fare il fenomeno. Non faccio salti nel buio'. Matteo Salvini ,...

Salvini : «Non tiro a campare Per un anno. Meglio il voto subito». E sfida Di Maio Eletti i quattro vicepresidenti del Senato : Il segretario della Lega: «Vado in aula solo certo di avere la maggioranza. Per noi centrali Interno, Tesoro e Agricoltura». I leader 5 Stelle ribatte: «Salvini vuole fare il governo con i voti del Pd di Renzi e con Berlusconi? Auguri»

Fabrizio Frizzi - l'ultimo straziante sms agli amici : 'Sto meglio e sPero di...' - il gesto da piangere : C'era un legame speciale tra Fabrizio Frizzi e il comune di Bassano Romano, dove il conduttore è cresciuto. Proprio nei giorni più difficili, poco dopo il malore lo aveva colpito lo scorso ottobre, ...

Rosa Perrotta - la svolta sexy : mai vista in questo modo all’Isola dei Famosi. La finale si avvicina e la naufraga - a sorpresa - mostra il meglio di sé. Ma ‘così’ l’ex tronista esagera : le foto : Rosa Perrotta sembra quasi rinata da quando si trova all’Isola che non c’è. Eliminata qualche settimana fa dal pubblico, la ex tronista di Uomini e Donne è approdata in un’altra isoletta dove, con l’amica Elena Morali, trascorre le giornate tra bagni di sole, confidenze e immersioni. È come se avesse trovato una sua dimensione dopo l’astio vomitato all’Isola dei Famosi ‘normale’. O quasi, almeno. Perché ...

Palermo - Coronado : 'Tripletta Per i momenti non belli. Gioco meglio da trequartista' : Igor Coronado , trequartista del Palermo, ha parlato ai microfoni di Sky Sport d opo la tripletta contro il Carpi. 'Sicuramente oggi è un giorno che mi porta bene, sono molto contento per la tripletta ma di più per la vittoria. Ci sono stati momenti non troppo belli, c'è ...

Come funziona la Sextortion e Perché è meglio denunciare : Il Sextortion, o ricatto sessuale, consiste nel minacciare di rendere pubbliche le informazioni private di una vittima a meno che questa non paghi dei soldi all’estorsore. In un’era digitale Come la nostra, le informazioni potrebbero includere frammenti di messaggi di testo sessuali (sexts), foto private e anche video. I criminali, spiega Kaspersky sul suo blog generalmente chiedono denaro anche se a volte cercano materiale ...

Perfezione Hamilton : "Che giro! Davvero difficile fare meglio" : Il re del giro secco è lui. Lo dicono le statistiche - 73 pole in carriera - e il rendimento offerto quando c'è da dare gas e piegare a suo favore le leggi della fisica: Lewis Hamilton conquista a ...

Inter - Medel : "Insuccessi? Perché il club è poco chiaro. Meglio con i Moratti" : "L'Inter sarà per sempre nel mio cuore. Ho dato l'anima per questi colori, ma che rammarico non aver vinto nulla". Un concetto che nel corso dell'Intervista ripete spesso, almeno tre volte. Quanto ...

Google Chrome 65 blocca le app Per le email su Android : meglio fare un downgrade : Google Chrome 65 blocca le app per email su Android ad alcuni utenti: ecco come fare per risolvere temporaneamente questo fastidioso problema legato all'ultima versione di Chrome. L'articolo Google Chrome 65 blocca le app per le email su Android: meglio fare un downgrade proviene da TuttoAndroid.