Pensioni e Sanità impiegano il 40% delle tasse

(Di mercoledì 4 aprile 2018) Una nuova lettera sara' inviata dall'#agenziaentrate ai contribuenti alla meta' del mese corrente e fara' il punto della situazione in merito alla destinazionerisorse raccolte attraverso leVIDEO in Italia. L'iniziativa coincide con i preparativi dei contribuenti in merito alla compilazione ed all'invio della dichiarazione dei redditi. L'idea nasce con l'intento di aumentare il senso di partecipazione dei cittadini, che troppo spesso vengono considerati soltanto come contribuenti. La lettera, frutto di una nuova operazione trasparenza, risultera' disponibile direttamente dal cassetto fiscale personale, al quale è possibile accedere sul sito dell'AgenziaEntrate tramite le proprie credenziali. Secondo il Direttore dell'Agenzia Ernesto Maria Ruffini, l'operazione informativa rappresenta un altro passo sulla strada di un fisco diverso e anche ...