Pensioni | a chi spetta la quattordicesima | requisiti e importi

RIFORMA Pensioni 2018/ Gli attacchi ai pensionati secondo la Cida (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, oggi 3 aprile. Le parole di Giorgio Ambrogioni, Presidente della Cida. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Tue, 03 Apr 2018 05:09:00 GMT)

Tesoro - Camusso : chiusura derivati più costosa di manovra Pensioni : Roma, 30 mar. , askanews, 'La manovra del 2017 sulle pensioni è costata meno dell'estinzione dei derivati con Morgan Stanley fatta dal governo Monti. Quel governo ha pagato oltre 2 miliardi alla banca ...

Riforma Pensioni/ Pensionati all'estero - la richiesta per facilitare il loro rientro (ultime notizie) : Riforma pensioni, oggi 30 marzo. Pensionati all'estero, la richiesta per facilitare il loro rientro. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Fri, 30 Mar 2018 11:34:00 GMT)

Pensioni : il 70% sotto i mille euro - ma FMI chiede tagli a 14a e reversibilità Video : Il 70% delle #Pensioni erogate al primo gennaio 2018 sono sotto i mille euro. E’ quanto emerge dai dati dell’Osservatorio sulle Pensioni appena pubblicato dall’#Inps che ha riscontrato anche un aumento pari all’1,57% della spesa complessiva per le Pensioni che, a livello annuale, ammonta a 200,5 miliardi di euro. Nonostante i dati preoccupanti circa l’importo degli assegni previdenziali, destinati a calare ulteriormente con la progressiva ...

Pensioni - la vergogna dell'Inps sugli assegni : a chi hanno regalato i soldi : Il reddito di cittadinanza c' è già. Va in gran parte al Sud. E a pagarlo sono i pensionati. È questo il messaggio inviato ieri da Tito Boeri ai partiti usciti vincitori dalle urne, che tra i nodi da ...

Riforma Pensioni/ 80 euro alle Pensioni più basse - la richiesta del Cupla (ultime notizie) : Riforma pensioni, oggi 28 marzo. 80 euro alle pensioni più basse, la richiesta del Cupla. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Wed, 28 Mar 2018 11:34:00 GMT)

Pensioni - atteso il nuovo governo : a rischio intesa M5s-Lega - ultime novità Video : In questi giorni, l’intesa sul nuovo governo tra Movimento 5 stelle e Lega è sembrata quasi cosa fatta a tanti commentatori ed esponenti politici, a maggior ragione dopo l’elezione dei presidenti di Camera e Senato e la convergenza programmatica su riforma #Pensioni, modifiche al Jobs act e alla Buona scuola, sulla riduzione delle tasse e addirittura Matteo Salvini si era spinto a dirsi favorevole al reddito di cittadinanza anche se un po’ ...

Pensioni - conti a rischio : legge Fornero e soglia d'accesso - cosa potrebbe cambiare : È possibile abolire la legge Fornero senza mandare all’aria i conti pubblici? Probabilmente no, anzi: secondo la Bce, che ieri ha lanciato un nuovo monito agli Stati membri, l'invecchiamento demografico comporta...

Esistono Pensioni anche per chi non ha mai lavorato : ecco tutti i sussidi disponibili : Lo sapevate che Esistono pensioni anche per chi non ha mai lavorato? In alcuni casi infatti, lo Stato riconosce dei sussidi finalizzati a sostenere le persone in difficoltà, delle misure a cui si può...

RIFORMA Pensioni 2018/ Il rischio di una Legge Fornero-bis (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, oggi 27 marzo. Il rischio di una Legge Fornero-bis in Italia. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Tue, 27 Mar 2018 05:09:00 GMT)

Pensioni - Salvini : riforma Fornero da abolire - chi mi dà una mano? Le novità : Ma se fosse uno strumento " ha poi precisato Salvini - per reintrodurre nel mondo del lavoro chi oggi ne è uscito allora sì". Più vicini di così Lega e Movimento 5 stelle non sono mai stati. Un ...

Pensioni - Salvini : riforma Fornero da abolire - chi mi dà una mano? Le novità Video : Abolizione della riforma Pensioni Fornero [Video] ma anche reddito di cittadinanza. Il leader della Lega Matteo Salvini accorcia sempre di più le distanze dal Movimento 5 stelle guidato da Luigi Di Maio. Sono sempre di più i punti programmatici in comune tra i pentastellati e il Carroccio che vengono evidenziati verso la formazione del nuovo governo su cui diverse ancora sono le ipotesi in ballo e nulla è dato per certo. Fino a questo momento, ...

Pensioni anticipate - ultimissime al 26/3 : ancora pochi giorni per l'APE sociale Video : I lavoratori che desiderano fruire dell'#APE sociale hanno ancora pochi giorni di tempo a disposizione per riuscire a presentare la domanda di certificazione dei requisiti [Video] entro la prima finestra utile, che corrisponde al prossimo 31 marzo 2018. La scadenza consente l'ingresso all'interno della prima fase di monitoraggio delle risorse, così come previsto all'interno della Manovra 2018. D'altra parte, per coloro che riusciranno ad avviare ...