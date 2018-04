Paura nel Bresciano | 2 imprenditori uccisi È caccia al killer in fuga|Le foto|Mappa

Spara nella sede di YouTube - poi si toglie la vita : quattro feriti - Paura a San Bruno : Una donna ha fatto irruzione armata nel quartier generale di YouTube a San Bruno , in California: avrebbe agito per colpire il fidanzato, scrivono i media statunitensi. Circa venti i colpi Spara ti: la donna si è tolta la vita ...

Prima un'esplosione - poi va a fuoco il ristorante - notte di Paura nella movida di San Salvario : L'esplosione è arrivata pochi istanti dopo la mezza notte . Un boato fortissimo che in tanti raccontano di aver sentito anche a un centinaio di metri di distanza. Poi, da dentro il ristorante 'Aisha' di ...

A fuoco ristorante - Paura nel cuore della movida : trovata scritta inquietante in cucina : Pochi dubbi: è stato un incendio doloso. Le fiamme sono divampate nelle cucine del ristorante arabo Riad Aicha di via Saluzzo 6 nella tarda serata di ieri, sabato 31 marzo 2018, a Torino, nel...

Scossa di terremoto nel Centro Italia - grande Paura a L'Aquila Video : Una # Scossa di # terremoto di magnitudo 3.9 della scala Richter ha colpito non molto lontano dalla citta' di L'Aquila alle 3:18 di questa notte. Secondo il Centro di calcolo sismologico della zona euromediterranea EMSC, il sisma avrebbe avuto il suo esatto epi Centro 7 chilometri ad est di L'Aquila , in Abruzzo e 97 chilometri a nordest rispetto a Roma. L'ipo Centro dell'evento tellurico sarebbe stato individuato a 20 chilometri di profondita'. ...

Scossa di terremoto nel Centro Italia - grande Paura a L'Aquila : Una Scossa di terremoto di magnitudo 3.9 della scala Richter ha colpito non molto lontano dalla città di L'Aquila alle 3:18 di questa notte. Secondo il Centro di calcolo sismologico della zona euromediterranea EMSC, il sisma avrebbe avuto il suo esatto epi Centro 7 chilometri ad est di L'Aquila , in Abruzzo e 97 chilometri a nordest rispetto a Roma. L'ipo Centro dell'evento tellurico sarebbe stato individuato a 20 chilometri di profondità. ...

Paura ad Alghero. Boato nella notte - esplode una bomba davanti una casa : Un ordigno artigianale è esploso nella notte davanti un portone di un condominio ad Alghero, in via Torricelli, nel quartiere della Pietraia. Gli investigatori sono ora all’opera per cercare di individuare i responsabili dell’attentato.Continua a leggere