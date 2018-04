genovatoday

: La provincia di Trento ha negato il patrocinio al gay pride - ilpost : La provincia di Trento ha negato il patrocinio al gay pride - genovatoday : Patrocinio negato al Pride, Bucci: «Nessuna ideologia, ma no a eventi divisivi» - pasto_ema : RT @GabBertolli: Negato il patrocinio alla sfilata del @DolomitiPride da @UgoGma. Io ci sarò. Certo non per 'esibizionismo', ma perché l'un… -

(Di mercoledì 4 aprile 2018) 'Non c'è contrarietà ideologica' al Gaydel prossimo 16 giugno, ma il Comune di Genova resta dell'idea di non patrocinarlo. Questa, in estrema sintesi, la replica del sindaco Marcoal ...