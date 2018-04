Parigi-Roubaix 2018 | gli outsider e le possibili sorprese Vanmarcke vuole la vittoria

oasport

(Di mercoledì 4 aprile 2018) Domenica lachiuderà la stagione delle pietre. La Regina delle Classiche, di fatto, metterà fine a questa fase della stagione, e sarà l’ultimo giudice a cui appellarsi per coloro che non sono ancora riusciti ad imporsi. Andiamo a vedere quali atleti possono inserirsi nella lotta per ladopo che nella giornata di ieri vi abbiamo presentato i maggiori favoriti. Probabilmente parte tra i favoriti, ma fatica e non poco a vincere nelle corse importanti. La, sulla carta, è la corsa di Sep, atleta di punta della EF Drapac. Ha tutto quello che serve per vincere e spesso negli ultimi anni ha dimostrato di essere tra i più forti sul pavé, se non proprio il più forte. Per vincere, però, deve arrivare da solo, o comunque in un gruppetto che non comprenda corridori abili in volata. Lo aspettiamo sul Carrefour de l’Arbre, sperando che possa ...