Parigi-Roubaix 2018 | Filippo Ganna | esperienza importante per una corsa che possiede nel

Parigi-Roubaix 2018 : Matteo Trentin vuole provare a sorprendere tutti : Un Giro delle Fiandre dalle grandi attese, che non è andato assolutamente come previsto (piazzamento addirittura oltre la 40ma posizione). Matteo Trentin si aspettava di giocarsi le sue carte alla Ronde, dopo una prima parte di primavera più che positiva, invece nella Domenica di Pasqua non si è fatto trovare pronto. Per il corridore della Mitchelton-SCOTT, passato alla compagine australiana proprio per giocarsi le sue possibilità con il ruolo ...

Parigi-Roubaix 2018 : gli outsider e le possibili sorprese. Vanmarcke vuole la vittoria - Moscon può provarci : Domenica la Parigi-Roubaix chiuderà la stagione delle pietre. La Regina delle Classiche, di fatto, metterà fine a questa fase della stagione, e sarà l’ultimo giudice a cui appellarsi per coloro che non sono ancora riusciti ad imporsi. Andiamo a vedere quali atleti possono inserirsi nella lotta per la vittoria dopo che nella giornata di ieri vi abbiamo presentato i maggiori favoriti. Probabilmente parte tra i favoriti, ma fatica e non poco ...

Peter Sagan è davvero adatto alla Parigi-Roubaix? Mai sul podio - sinora il pavé lo ha sempre respinto : Se il rapporto tra Peter Sagan e le Monumento è complesso, ancora di più sembra esserlo con la Parigi-Roubaix. Il tre volte campione del mondo slovacco, infatti, ha vinto una solo delle 24 Classiche corse tra le più importanti del calendario internazionale, ma all’Inferno del Nord non è mai riuscito ad andare sul podio: al momento il suo miglior risultato è un sesto poso, risalente addirittura al 2014, quando ad imporsi fu Niki Terpstra ...

Parigi-Roubaix 2018 : Belgio spaventoso per qualità e quantità : Le pietre della Parigi-Roubaix sembrano essere il campo gara perfetto per i belgi: le strade di casa, il trampolino di lancio per un’ondata clamorosa di trionfi. Sono ben dodici nel Nuovo Millennio per la nazionale belga: Museeuw nel 2000, Van Avermaet nel 2017 ad aprire e chiudere le edizioni recenti dell’Inferno del Nord. Anche quest’anno è sicuramente il Paese favorito per trionfare nel Velodromo: un’abbondanza ...

Parigi-Roubaix 2018 - i favoriti : la Quick-Step per vincere ancora - Van Avermaet e Sagan i primi rivali : È la più ambita, la Regina delle Classiche. La corsa che tutti, nessuno escluso, sognano di poter vincere, o anche solo di poter partecipare. È la Parigi-Roubaix, un inferno che porta i corridori dai sobborghi della capitale francese sino ai confini con il Belgio. Quasi 260 chilometri di sviluppo, 54 dei quali sul terribile pavé che l’ha resa famosa. Una battaglia tra strade strette, polvere (o peggio fango, in caso di pioggia), forature e ...

Parigi-Roubaix 2018 : Gianni Moscon - sei pronto! L’azzurro alla pari con tutti per giocarsi la vittoria : Il quinto posto dello scorso anno è un biglietto da visita da non sottovalutare. Gianni Moscon ha già dimostrato di essere pronto per la parigi-Roubaix, che andrà in scena domenica. Il trentino viene da una campagna del Nord forse leggermente sotto alle aspettative, senza grandi risultati: tra Milano-Sanremo e Giro delle Fiandre ha collezionato un solo piazzamento tra i migliori 10 ad Harelbeke, senza mai andare vicino a giocarsi la vittoria. A ...

Parigi-Roubaix 2018 : il percorso ai raggi X. Cambia poco rispetto al passato - decisivi Mons-en-Pévèle e Carrefour de l’Arbre : È la Regina delle Classiche, un evento unico nell’intero panorama ciclistico. Domenica si disputerà l’edizione numero 116 di quello che viene definito l’Inferno del Nord, la corsa che di fatto chiude quello straordinario momento della stagione in cui si corre su pavé. Un pavé diverso, però, rispetto a quello incontrato nelle Fiandre: queste stradine del nord della Francia non presentano salite e le pietre, se possibile, sono ...

Domenica 8 aprile si correrà la Parigi-Roubaix 2018, terza Classica Monumento della stagione. Semplicemente l'Inferno del Nord, la corsa più suggestiva dell'interno calendario, una pedalata nella leggenda, un evento davvero unico e irripetibile, una prova inumana che soltanto i migliori ciclisti del Pianeta riescono a domare. Si preannuncia un grande spettacolo, dal capoluogo francese alla località al confine del Belgio dove si trova ...

Domenica 8 aprile si correrà la Parigi-Roubaix 2018, terza classica Monumento della stagione. Si pedalerà nel mito, nella grande Storia: i ciclisti affronteranno una delle corse più antiche al mondo, uno degli appuntamenti simbolo del calendario internazionale, una gara letteralmente infernale e che ha scritto pagine indelebili di grande ciclismo. Semplicemente la classica del pavè, un inferno naturale che mette a dura prova tutti gli uomini sul ...