Paolo Ziliani Twitter | Juventus | 200 milioni per scudettini con aiuti arbitrali

(Di mercoledì 4 aprile 2018) Lo 0-3 incassato dallacontro il Real Madrid nell'andata dei quarti di finale di Champions League ha naturalmente ridestato il rumore dei nemici che, puntualmente, hanno ripreso ad attaccare i bianconeri, allergici all'Europa, ma dominatori in Italia dai sei anni e mezzo. Le sconfitte della banda di Massimiliano Allegri in Champions League sono del resto le poche soddisfazioni che rimangono a chi tifa contro la Signora del calcio italiano. Uno di questi è il giornalista de Il Fatto Quotidiano, sempre durissimo con la. Anche questa volta, dopo il fischio finale del pessimo arbitro turco Cakir, ha utilizzatoper sbeffeggiare la formazione bianconera, in testa alla classifica di Serie A con +4 sul Napoli e intenzionata, ora più che mai, a concentrare tutte le sue forze per raggiungere lo storico settimo scudetto consecutivo....