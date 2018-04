Palermo - voto di scambio : arrestato ex deputato della Lega Salvino Caputo : Con l'accusa di voto di scambio i Carabinieri del Provinciale di Palermo hanno arrestato l'ex deputato regionale siciliano Salvino Caputo, dirigente di 'Noi con Salvinì. L'ex parlamentare, avvocato di ...

Mafia : voto di scambio - Procura Palermo chiede archiviazione per Ferrandelli : Palermo, 28 mar. (AdnKronos) – La Procura di Palermo ha chiesto l’archiviazione dell’inchiesta a carico di Fabrizio Ferrandelli, ex deputato regionale e oggi leader dell’opposizione al consiglio comunale, accusato di voto di scambio politico-mafioso. Il Procuratore aggiunto Salvatore De Luca e il pm Caterina Malagoli hanno chiesto l’archiviaizone dell’indagine perché non sono stati trovati riscontri alle ...

Politiche - voto per la Camera : alle 19 affluenza oltre il 58% - Disagi a Palermo - Roma e Alessandria : Lo scrutinio avrà inizio al termine delle operazioni di voto e di riscontro dei votanti, cominciando dallo spoglio delle schede per l'elezione del Senato. Successivamente, dalle ore 14 del 5 marzo, ...

Voto nel caos a Palermo - alcuni seggi aprono con 2 ore di ritardo. Protesta il leader di Leu Pietro Grasso : "Inaccettabile" : caos a Palermo dove alcuni seggi elettorali hanno aperto anche con due ore di ritardo. A causa di errori nella stampa delle schede in più di 200 sezioni si è dovuto procedere con la ristampa e con una nuova distribuzione: molti cittadini sono stati invitati a tornare a votare più tardi. Alle 7.50 nei seggi della scuola Ignazio Buttitta, in via Cimabue a Palermo, le schede non erano ancora arrivate.Protesta il leader di ...

Pagano - Ln - - a Palermo si boicotta voto : ANSA, - ROMA, 4 MAR - "Quanto sta accadendo a Palermo è gravissimo. A causa di un errore del Comune sulla perimetrazione dei collegi con la consegna di plichi elettorali sbagliati, in molte sezioni, ...

Pagano - Ln - - a Palermo si boicotta voto : Robe da terzo mondo. Il sindaco di Palermo come al solito se ne lava le mani, il Viminale deve dare subito spiegazioni. Non vorremmo che qualcuno volesse boicottare il voto del capoluogo siciliano". ...

Elezioni - Italia al voto fino alle 23. Caos a Palermo : 200mila schede ristampate nella notte - ritardi ai seggi : Hanno aperto regolarmente stamane, alle ore 7, i seggi per le Elezioni per il rinnovo del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati. Sempre oggi, nelle Regioni Lombardia e Lazio si voterà per il rinnovo dei Consiglio regionali e l’elezione del presidente della Regione. Si voterà in una sola giornata: i seggi chiuderanno questa sera alle ore 23. Caos a Palermo dove sono state ristampate nella notte le schede elettorali di 200 sezioni ...

Voto - a Palermo 200mila schede sbagliate : 3.56 Alla vigilia del Voto una serie di errori e contrattempi hanno messo a dura prova la macchina elettorale. A Palermo si sono dovute ristampare nella notte 200.000 schede dopo che in diverse zone erano state recapitate per errore quelle del collegio uninominale del Senato destinate a Bagheria. Nella provincia di Mantova le schede per le Regionali in Lombardia avevano il simbolo del Pd nazionale e non quello con l'aggiunta del nome del ...

Elezioni : un finto Salvini per strade Palermo 'Dicevo che puzzate - ora voglio vostro voto' : Palermo, 27 feb. (AdnKronos) - Giovedì mattina un finto Matteo Salvini girerà per le strade di Palermo in decappottabile seguito da tre camion con vele 6x3 metri ispirati a quelli del film candidato all’Oscar “Tre manifesti a Ebbing, Missouri”. Sui cartelloni sarà scritto “Ho detto che puzzate. Ora