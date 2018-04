Palermo | udienza sulle scale per disabile

Disabili - manca l’assistenza per montascale e giudice di Palermo celebra udienza sulle scale : A volte ci vuole un po’ di fantasia per sopperire alla disorganizzazione. E così ha fatto un giudice di Palermo che invece di arrendersi ha trovato una soluzione anche se di fortuna. mancando il personale autorizzato per fare funzionare il montascale un disabile costretto sulla sedia a rotelle non poteva raggiungere l’aula di udienza. E così il giudice ha deciso di a raggiungere il portatore di handicap e a celebrare l’udienza sulla scale. ...

Palermo : cominciata l’udienza su istanza di fallimento : E’ cominciata al Tribunale di Palermo l’udienza in cui le parti discuteranno sull’istanza di fallimento del Palermo Calcio presentata dalla Procura del capoluogo siciliano. L’udienza si svolge davanti alla sezione fallimentare e il collegio e’ composto dal presidente Giovanni D’Antoni, dal giudice delegato Giuseppe Sidoti e dal giudice anziano Raffaella Vacca. La Procura e’ rappresentata dai sostituti ...

