Palermo | manca personale per aiutare disabile e giudice celebra udienza sulle scale 2

Manca personale per aiutare disabile - udienza sulle scale a Palermo : Palermo, 4 apr. (AdnKronos) – Manca il personale autorizzato per fare funzionare il montascale e un disabile costretto sulla sedia a rotelle non può raggiungere l’aula di udienza. Alla fine, è il giudice a raggiungere il portatore di handicap e a celebrare l’udienza sulla scale. E’ accaduto questa mattina in un ufficio distaccato del tribunale di Palermo, in via Donizetti, dove un disabile si è presentato in udienza per ...

UFFICI TECNICI DEL COMUNE DI Palermo - NUOVO ATTACCO DEL COLLEGIO DEI GEOMETRI : "MANCANO I DIRIGENTI E LE PRATICHE SONO FERME DA MESI" : ... a dispetto del ruolo nevralgico che, tradizionalmente, il settore occupa nell'ambito dell'economia cittadina". A preoccupare il presidente, nello specifico, SONO i disagi segnalati dalla categoria ...

Palermo : mancato pagamento sussidi Asu - esposto Confintesa in procura : Palermo, 12 mar. (AdnKronos) - "Abbiamo depositato un esposto per disporre gli opportuni accertamenti e valutare se esistono fatti o atti illeciti nel mancato pagamento dei sussidi spettanti ai lavoratori ASU ed individuare eventuali soggetti responsabili”. Lo annuncia il coordinatore provinciale Co

Mancano gli esorcisti - a Palermo via al corso riconosciuto dalla Chiesa : Mancano gli esorcisti, a Palermo via al corso riconosciuto dalla Chiesa Mancano gli esorcisti, a Palermo via al corso riconosciuto dalla Chiesa Continua a leggere L'articolo Mancano gli esorcisti, a Palermo via al corso riconosciuto dalla Chiesa sembra essere il primo su NewsGo.

Palermo : Grasso - è Capitale cultura ma manca l'acqua : Palermo, 10 feb. (AdnKronos) - "Quest'anno Palermo è la Capitale italiana della cultura, ma se non c'è l'acqua cosa se ne fa una città della cultura? E' vero che con la cultura si mangia ma ci vuole un piano perché l'acqua non manchi...". Lo ha detto il Presidente del Senato Pietro Grasso, parlando

Palermo : salta vertice con assessore a Sala delle Lapidi - Ferrandelli 'Mancanza di rispetto' : Palermo, 8 feb. (AdnKronos) - "La maggioranza oggi non si è presentata in aula, nonostante fosse previsto l’intervento dell’assessore alla Cultura Andrea Cusumano. Continuare a perdere tempo è irrispettoso nei confronti dei cittadini". Lo afferma il consigliere al Comune di Palermo Fabrizio Ferrande

Empoli-Palermo - risultato live 3-0 - streaming video e tv : Donnarumma manca il poker : Diretta Empoli Palermo: info streaming video e tv, big match al Castellani tra le due grandi favorite per la promozione diretta in questa Serie B.