Pagelle Barcellona-Roma | Champions League | 4-1 Roma punita oltre i propri demeriti Bene

Barcellona-Roma 4-1 - le Pagelle di CalcioWeb : Barcellona-Roma 4-1, le pagelle di CalcioWeb – Successo casalingo per i blaugrana che si avvicinano alla qualificazione ma i conti in vista della gara di ritorno non sono ancora chiusi, la rete di Dzeko lascia aperte le speranze per i giallorossi. La Roma inizia bene la partita e prova a chiudere tutti gli spazi, ci riesce per 38 minuti poi autogol da parte di De Rossi. Nella ripresa ancora sfortuna ed altro autogol di Manolas, Umtiti ...

LIVE Pagelle Barcellona-Roma - Champions League in DIRETTA : 4-1. Dzeko piazza la zampata e riapre i discorsi - ma Suarez li richiude

LIVE Pagelle Barcellona-Roma - Champions League in DIRETTA : 3-1. Dzeko piazza la zampata e riapre i discorsi!

LIVE Pagelle Barcellona-Roma - Champions League in DIRETTA : 3-0. Piquè - e sono tre! La Roma sta sparendo dal campo

LIVE Pagelle Barcellona-Roma - Champions League in DIRETTA : 1-0. Clamoroso autogol di De Rossi! Perotti spreca - Manolas attento

LIVE Pagelle Barcellona-Roma - Champions League in DIRETTA : 1-0. Clamoroso autogol di De Rossi! Alisson attento - bene Dzeko :

CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI Barcellona-Roma Dopo la scoppola ricevuta ieri a domicilio dalla Juventus da parte del Real Madrid, stasera alle ore 20.45 tocca alla Roma vedersela contro l'altra grande di Spagna. I giallorossi, infatti, saranno di scena al Camp Nou contro il Barcellona di Lionel Messi, pronto a rispondere presente dopo la prestazione monstre di Cristiano Ronaldo all'Allianz Stadium. Impresa tutt'altro ...

LIVE Pagelle Barcellona-Roma - Champions League in DIRETTA : buona Roma! Alisson attento - centrocampo solido - a Dzeko manca un rigore

LIVE Pagelle Barcellona-Roma - Champions League in DIRETTA : Roma che tiene bene il campo - a Dzeko manca un calcio di rigore

LIVE Pagelle Barcellona-Roma - Champions League in DIRETTA : i giallorossi per l'impresa contro Messi al Camp Nou :

Dopo la scoppola ricevuta ieri a domicilio dalla Juventus da parte del Real Madrid, stasera alle ore 20.45 tocca alla Roma vedersela contro l'altra grande di Spagna. I giallorossi, infatti, saranno di scena al Camp Nou contro il Barcellona di Lionel Messi, pronto a rispondere presente dopo la prestazione monstre di Cristiano Ronaldo all'Allianz Stadium. Impresa tutt'altro che semplice per la squadra di Eusebio Di Francesco che ...

Champions - Barcellona-Roma in DIRETTA : cronaca - azioni - voti e Pagelle : Sarà Barcellona-Roma il match di Champions League che seguiremo in DIRETTA testuale su Blasting News a partire dalle ore 20.45 del 4 aprile. Altra sfida incrociata tra il calcio italiano e quello spagnolo dopo il successo del Real sulla Juventus di ieri sera. I pronostici della vigilia sono tutti a favore del Barcellona e non potrebbe essere altrimenti. Lo spessore tecnico della formazione allenata da Valverde è indubbiamente superiore a quello ...

Pagelle / Barcellona Chelsea (3-0) : i voti della partita (Champions League - ritorno ottavi) : PAGELLE Barcellona Chelsea 3-0: i voti della partita che si è giocata al Camp Nou. Blaugrana qualificati ai quarti con Messi (due gol e 100 in Champions League) e Ousmane Dembélé(Pubblicato il Wed, 14 Mar 2018 22:31:00 GMT)