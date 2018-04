Pagamento stipendi | cambia tutto | dal 1 luglio vietato usare i contanti

Stipendi dei supplenti brevi e saltuari in Pagamento il 23 marzo : Gli Stipendi per il personale docente supplente della scuola sono in arrivo. Il giorno di pagamento è domani 23 marzo. La notizia viene ripresa dal portale Orizzonte Scuola in cui viene scritto che è apparso in merito un avviso sul portale NoiPA. Ci sarà anche un emissione speciale il giorno 29 marzo. Per quanto riguarda […] L'articolo Stipendi dei supplenti brevi e saltuari in pagamento il 23 marzo proviene da Scuolainforma.