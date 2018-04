Ottant' anni dalle leggi razziali in Italia | a Cartoons on the Bay a Torino i maestri di

Gazebo - gli anni Ottanta raccontati da un loro eroe : L'INTERVISTA : Bisogna riproporre brani che hanno venduto milioni di copie nel mondo. Come nasce Italo by Numbers ? Nel 2015 ho prodotto un disco elettronico e impegnato e in quella fase ho pensato che sarebbe ...

Ladyhawke/ Su Rai 4 il film : un vero “cult” degli anni Ottanta (oggi - 1 aprile 2018) : Questa sera, domenica 1° aprile, alle 21.00 su Rai 4 va in onda il film Ladyhawke diretto da Richard Donner. Nel cast: Rutger Hauer e Michelle Pfeiffer.(Pubblicato il Sun, 01 Apr 2018 18:34:00 GMT)

5 cartoni animati anni Ottanta di cui vorremmo un reboot : L’operazione nostalgia che sta caratterizzando il mondo dei film e delle serie tv per quanto riguarda il ritorno dei titoli divenuti di culto negli anni Ottanta interessa anche i cartoni animati. Dal reboot di serie come Ducktales e Tartarughe Ninja, dalle versioni live-action di prodotti come Jem e le Hologram o di He-Man, sono moltissime le animazioni che tornano a ricordarci quando eravamo bambini. Ecco allora una selezione di titoli ...

Lazio - Tare : 'Milinkovic vale più di Ottanta milioni. Inzaghi? Per me resta almeno altri due anni' : Igli Tare a Sport Italia . Ha parlato di tutto. Da de Vrij al Var, passando per Milinkovic. ' De Vrij è dell'Inter? Non lo so, ma ci sono buone possibilità che questo accada'. Tare è stato premiato come direttore ...

Il pianeta è stato invaso : su Infinity arrivano gli alieni di V nel remake della serie cult degli anni Ottanta : V Ventinove astronavi per ventinove città della Terra: inizia così l’avvicinamento degli alieni Visitors al nostro pianeta. Attraverso la loro portavoce e leader Anna (Morena Baccarin) annunciano subito di essere venuti in pace e di voler collaborare con gli umani. Ma molto presto Erica Evans (Elizabeth Mitchell), agente dell’FBI, capisce che quel messaggio nasconde una minaccia e una verità molto più inquietante. Come lei, altri umani non ...

La prova : THEC64 Mini - un'icona anni Ottanta : All'interno si naviga facilmente spostandosi con il Joystick e dopo aver impostato la lingua, compare la schermata principale che spalanca un mondo di ricordi, resi più nitidi dalle opzioni filtro ...

Broforce è un videogioco per chi ama gli anni Ottanta : Si prendono personaggi dei film d'azione un po' truzzi e si spara molto, tra molti pixel The post Broforce è un videogioco per chi ama gli anni Ottanta appeared first on Il Post.

«Ready Player One» - il futuro di Spielberg è negli anni Ottanta : Wade Watts (Tye Sheridan) è un adolescente nerd che vive in un container sfasciato nel distretto delle «cataste», una specie di favelas del futuro. Ma quando si immerge nell’universo virtuale Oasis, diventa Parzival, ha i capelli argento e fa cose come lanciarsi in una gara automobilistica spericolata a bordo della sua DeLorean di Ritorno al futuro, rincorso da King Kong e sulle note di I Hate Myself for Loving You di Joan Jett. In Ready ...

Sneakers - il ritorno degli anni Ottanta : 4 modelli per l’estate : Oggi, trainers ed heritage sono davvero le due caratteristiche da tenere in considerazione per l’acquisto di un paio di scarpe da ginnastica; sempre che tu voglia sentirti attuale. Trainer è la parola chiave che sta guidando sia i grandi player delle scarpe da ginnastica che le maison del prêt-à-porter. Basta vedere gli ultimi lanci 2018 di Balenciaga, Gucci o Dior. Heritage, invece, è l’ancora a un passato che assiste basito a ...

Ottant'anni fa l'Anschluss - quelle tre pedine mosse abilmente da Hitler : Halifax, molto alto e molto magro, è un gentleman d'altri tempi, lui e Hitler sono un ossimoro della politica. Già viceré d'India, figlio di un visconte, Halifax interpreta con strenua applicazione ...

Rapina in casa di Bruno Pizzul a due giorni dagli Ottanta anni : Dovrà sperare in un bel regalo Bruno Pizzul, per consolarsi dal fatto di essere arrivato nel modo peggiore alla vigilia degli ottant'anni. Il popolare telecronista sportivo, che compie gli anni l'8 marzo, ha dovuto infatti fare i conti con un furto nella sua abitazione nel Friuli, di cui si è reso conto quando è rientrato insieme alla moglie.Pizzul, che vive a Cormons, in provincia di Gorizia, ha trovato la casa svaligiata martedì ...

Le nuove rétro sneakers di Bally rubate all’hip-hop anni Ottanta : Bally non significa solo scarponcini da montagna, stringate dalla linea classica e loafer; senza dimenticare gli accessori, le borse e il prêt-à-porter. Certo, il luxury brand svizzero è nato nel 1851, ma a partire dagli anni 30, iniziò a produrre anche scarpe da tennis e da ginnastica per poi passare a quelle da calcio, basket e golf. Il trascorrere degli anni, però, ha dato alle solide forme atletiche nuove funzioni. Così le trainers hanno ...

Il bar Basso sulle sciarpe : così la moda fa sfilare la milanesità anni Ottanta : Alessandro chi era costui? Ma Manzoni, naturalmente, visto che siamo alla sfilata MSGM in piazza San Fedele dove nel 1883 fu eretta una statua di bronzo realizzata da Federico Barzaghi e dedicata al grande milanese che uscendo dalla chiesa omonima era caduto procurandosi una mortale ferita al capo. E ai curiosi che si chiedono a cosa sia dovuto il traffico di auto d'ordinanza e l'arrivo di tanti ospiti, la risposta sta nella ...

Magnum P.I - tornano in tv gli anni Ottanta e Tom Selleck : Sole, mare, auto sportive, ragazze in bikini… il tutto condito dal giusto pizzico di umorismo e tanta azione. E’ Magnum, P.I., serie televisiva statunitense di genere poliziesco ambientata alle Hawaii, che andò in onda in Italia dal 1982 al 1990 sulle reti allora Fininvest. Ora il nuovo canale Spike (canale 49 del digitale terrestre) torna a trasmetterla, dal lunedì al venerdì alle ore 18.00 con un doppio episodio quotidiano. Creata ...