Otite barotraumatica : rimedi naturali : Otite barotraumatica, può insorgere sì quando si va in aereo o si fanno delle immersioni ma anche in presenza di infezioni delle alte vie respiratorie, ostruzioni, malformazioni anatomiche, allergie. I meccanismi che possono andare a disturbare la funzione della tuba di Eustachio tanto da renderla incapace di equilibrare le pressioni a livello della membrana timpanica, possono essere causa di Otite barotraumatica. (altro…) The post ...