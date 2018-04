Osservatore calcistico | a maggio nuovo corso a Coverciano

calcioweb.eu

(Di mercoledì 4 aprile 2018) Partirà il prossimo 2unper ‘’. Il, che avrà un programma formativo di 72 ore di lezione, si propone di fornire i necessari supporti formativi e culturali a soggetti che potranno essere chiamati a svolgere le attività concernenti l’osservazione, l’analisi, la valutazione e lo scouting di calciatori e squadre. Requisito necessario per presentare la propria domanda di ammissione sarà l’essere ”già in possesso di un titolo da Allenatore, con iscrizione all’Albo dei tecnici del Settore Tecnico”. Le lezioni si terranno nelle aule del Centro Tecnico Federale per tre settimane, fino a mercoledì 16. Il termine ultimo per presentare la propria domanda di ammissione alè martedì 24 aprile. (AdnKronos) L'articolo, asembra ...