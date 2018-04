Ordine del giorno del consigliere Marco Gasperi | M5S | per ridurre i tempi di accesso

Bellaria - torna l'isola dei curiosi : mercatino - giochi per bimbi e in mostra i mezzi delle forze dell'Ordine : ... in piazzetta Le Vele a partire dalle ore 15.00 l'isola dei Platani si trasformerà ne 'l'isola Vintage': dj set, stage di ballo gratuiti, animazione e spettacoli a cura di Happy Rock Company. Non ...

Palazzo Cesaroni - si riunisce l'Assemblea legislativa : all'Ordine del giorno la proposta di legge sul cyberbullismo : I lavori potranno essere seguiti in diretta streaming sul canale youtube , https://goo.gl/GWxLm8 , link is external, , e sul sito istituzionale Alumbria.it QUESTION TIME "Riperimetrazione area Parco ...

Terrorismo : Islamici Venezia - collaboriamo con forze dell'Ordine e denunciamo estremisti : Venezia, 29 mar. (AdnKronos) - "Come sempre prendiamo le distanze da questi 'personaggi', a dir poco negativi, che non fanno parte della nostra comunità, anche se magari frequentano in maniera sporadica o meno i centri culturali Islamici e le moschee. Noi non siamo certo responsabili delle loro azio

Terrorismo : Islamici Venezia - collaboriamo con forze dell’Ordine e denunciamo estremisti : Venezia, 29 mar. (AdnKronos) – “Come sempre prendiamo le distanze da questi ‘personaggi’, a dir poco negativi, che non fanno parte della nostra comunità, anche se magari frequentano in maniera sporadica o meno i centri culturali Islamici e le moschee. Noi non siamo certo responsabili delle loro azioni. Agiscono di testa loro, e molto spesso si indottrinano direttamente attraverso Internet”. Così all’Adnkronos ...

ContrOrdine dell’AIFA : “I dentisti non possono eseguire trattamenti a fine estetico” : L’AIFA ci ripensa: gli odontoiatri non possono eseguire terapie solo a fine estetico. In una nota del 27 marzo indirizzata a SIMEO (Associazione Italiana Medicina Estetica Odontoiatrica), l’Agenzia italiana del farmaco modifica quanto deciso il 7 febbraio 2018: “In seguito alle numerose richieste di chiarimento e rettifica da parte di società di medicina e chirurgia estetica, comunichiamo che l’odontoiatra non può eseguire terapie estetiche. La ...

"Omosessualità è disOrdine della natura". Le parole del vescovo di Pavia in una scuola pubblica : La tendenza omosessuale non è un peccato ma certamente è qualcosa di disordinato rispetto all'ordine della natura. Non sarà quella la strada che ti fa felice". Queste parole del vescovo di Pavia ...

Il duro messaggio del presidente dell'Ordine dei Giornalisti sul caso de 'La nuova Sardegna' : 'Ora diciamo basta' : Il piano di scovare la fonte di una notizia , che sarebbe sempre coperta dal segreto professionale, come prescrive la Costituzione, ha ovviamente scatenato l'indignazione nel mondo dell'informazione. ...

“Omosessualità è disOrdine della natura”. Le parole del vescovo di Pavia in una scuola pubblica (AUDIO) : La tendenza omosessuale non è un peccato ma certamente è qualcosa di disordinato rispetto all’ordine della natura. Non sarà quella la strada che ti fa felice”. Queste parole del vescovo di Pavia Corrado Sanguineti, pronunciate lo scorso 7 marzo in un incontro in una scuola superiore (e rilanciate in un audio pubblicato su twitter dall’attore e scrittore Giulio Cavalli) hanno infiammato le polemiche e alzato un vespaio di ...

Teramo - neonata con 40 di febbre/ Il pediatra non la visita a casa : esposto della madre all'Ordine dei Medici : A Teramo un pediatra di famiglia si è rifiutato di visitare una neonata di due mesi con la febbre a 40: la madre della bimba lo ha denunciato e presenterà un esposto all'Ordine dei Medici(Pubblicato il Mon, 26 Mar 2018 17:22:00 GMT)

Verona : allarme bomba in Piazza Bra - sindaco 'grazie alle forze dell'Ordine : Verona, 26 mar. (AdnKronos) - Intorno alle 9.30 di questa mattina, a seguito di un sospetto allarme bomba, la Polizia municipale è intervenuta in Piazza Bra per la chiusura al traffico e il transennamento dell’area circostante la Gran Guardia. Per tutta la durata delle operazioni, conclusesi intorno

Verona : allarme bomba in Piazza Bra - sindaco ‘grazie alle forze dell’Ordine : Verona, 26 mar. (AdnKronos) – Intorno alle 9.30 di questa mattina, a seguito di un sospetto allarme bomba, la Polizia municipale è intervenuta in Piazza Bra per la chiusura al traffico e il transennamento dell’area circostante la Gran Guardia. Per tutta la durata delle operazioni, conclusesi intorno alle 11.30, la circolazione degli autobus è stata deviata su Piazza Cttadella, mentre dalla Gran Guardia sono stati fatti evacuare per ...

Formula 1 : l’Ordine di arrivo del Gran Premio d’Australia : Com'è andata la prima gara del Mondiale 2018, corsa questa mattina a Melbourne The post Formula 1: l’ordine di arrivo del Gran Premio d’Australia appeared first on Il Post.

Verifica BFF Facebook - account protetto con parola verde da condividere : cosa significa - altro che Ordine del direttore Mark : Siamo alla frutta e oltre: la Verifica BFF Facebook nei post o nei commenti del social network sperando la parola diventi verde per segnalare che il proprio account è protetto, così come suggerisce il direttore Mark (Zuckerberg certamente), è l'ultima catena strabiliante che sta dilagando in queste ore. cosa significa veramente e l'operazione suggerita ha davvero senso? Riprendendo un'analisi strutturata fornita da David Puente, ecco che ...

Forze dell'Ordine : un terzo degli agenti è sparito : Sempre meno, sempre più vecchi. Che le Forze dell'ordine siano in difficoltà è noto da tempo, ma ci stiamo avvicinando a un punto oltre il quale garantire la sicurezza ai cittadini non sarà più ...