Opel/Vauxhall - Finisce la joint-venture con Renault - riparte con PSA

quattroruote

: Ps. Vauxhall è la marca automobilistica Opel in Inghilterra, non so perchè... @DjChiamaItalia @NicoSavi - tuttiodianocane : Ps. Vauxhall è la marca automobilistica Opel in Inghilterra, non so perchè... @DjChiamaItalia @NicoSavi - Mosy85 : Mi è piaciuto un video di @YouTube: -

(Di mercoledì 4 aprile 2018)latra la, cioè il ramo inglese della, e la, che producevano veicoli commerciali nello stabilimento di Luton, vicino a Londra. Il gruppo PSA, nuovo proprietario del marchio tedesco (e inglese), ha annunciato i nuovi programmi, che prevedono di sostituire il modello diVivaro, che condivideva la base con ilTrafic, con un nuovo furgone dallo stesso nome, ma imparentato con Peugeot Expert e Citroën Jumpy.Raddoppia la produzione. L'aumento della capacità produttiva nel segmento dei comerciali compatti è previsto entro il 2019 con laggiunta di Luton allo stabilimento di Hordain, in Francia. Nonostante le incertezze della Brexit, il gruppo PSA sta investendo nello stabilimento per ottimizzare i processi di produzione e per garantire che il lavoro venga eseguito secondo i più alti standard qualitativi. Nel 2017, l'impianto ha ...