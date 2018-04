OPA CAD IT - adesioni del 4 aprile : Nell'ambito dell'Offerta Pubblica di Acquisto , OPA , volontaria promossa da Quarantacinque sulla totalità delle azioni CAD IT , risulta che oggi 4 aprile sono state presentate 185.591 richieste di ...

OPA CAD IT - adesioni al 3 aprile 2018 : Teleborsa, - Nell'ambito dell' Offerta Pubblica di Acquisto , OPA , volontaria promossa da Quarantacinque sulla totalità delle azioni CAD IT , risulta che oggi 3 aprile sono state presentate 913.564 ...

Traffico aereo nel caos in EurOPA : "Rischio ritardi per un volo su due". Ecco cosa sta accadendo : Traffico aereo in tilt in Europa, per un problema tecnico a Eurocontrol, che riguarda il Enhanced Tactical Flow Management System, ovvero il sistema che si prende cura dei voli europei. Lo ha...