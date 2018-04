Occhio alle relazioni sui social | dove insicurezze e ansia si nutrono del controllo

Oroscopo Paolo Fox/ Oggi 28 marzo 2018 : Ariete in crescita - Sagittario Occhio alle spese : Paolo Fox, Oroscopo Oggi 28 marzo 2018. Previsioni segno per segno: la Vergine riprende in mano la situazione. Bilancia chiamata a non abbattersi e non mollare(Pubblicato il Wed, 28 Mar 2018 15:28:00 GMT)

Facebook pubblico o privato? Se parlate male del vostro capo Occhio alle impostazioni : di Alessandra Maino* “Attenzione al post o al tweet, possono costare il posto di lavoro”. S’intitolava così il commento pubblicato pochi giorni fa sul Sole 24 ore relativo alla sentenza n. 62/2018 con cui il Tribunale di Busto Arsizio ha stabilito come “siano sufficienti pochi caratteri dei tweet” per ledere sia l’immagine del datore sia il vincolo di fedeltà posto alla base di ogni rapporto di lavoro. Si discute molto, oggi, della ...

Salute : il sorriso si spazzola così - Occhio alle fake news sui denti. : Caffè e vino rosso, in dosi moderate, sono promossi dalla scienza per i loro effetti positivi sulla Salute. Ma a livello dentale possono causare pigmentazioni in superfice, specie in assenza di un ...

Salute - il sorriso si spazzola così : Occhio alle fake news sui denti : La Salute dei denti comincia quando i denti non ci sono. Nei bebè “è importante detergere le mucose subito dopo la poppata, così si insegna al bambino ad associare la fine del pasto a una sensazione di bocca fresca”. Se lo impara da neonato lo ricorderà per tutta la vita, e da grande dopo avere mangiato metterà sempre mano a spazzolino e dentifricio. E’ rivolto alle mamme il primo consiglio di Antonia Abbinante, presidente ...

MILAN - INFORTUNIO ANDREA CONTI/ Stop in allenamento : problema al ginOcchio sinistro operato - le condizioni : MILAN, INFORTUNIO ANDREA CONTI: il terzino ha interroto la seduta d'allenamento di oggi ed è stato subito accompagnato in infermeria. Grande apprensione in casa rossonera.(Pubblicato il Tue, 27 Mar 2018 13:52:00 GMT)

Juve - altro guaio per Allegri : problema al ginOcchio per Khedira : Juve, altro guaio per Allegri: problema al ginocchio per Khedira Il pensiero di Max Allegri (e di tutti i tifosi della Juve) è corso subito lì, alla sfida di Champions contro il Real: quando al 55′ di Germania-Spagna Sami Khedira è stato costretto a lasciare il campo per un problema al ginocchio, un brivido ha […]

Juve - Occhio : è in arrivo un'offerta mega per Allegri : Secondo il Corriere dello Sport in prima pagina, il Paris Saint-Germain saluterà Unai Emery a giugno. Ecco perché Max Allegri potrebbe esserne l'erede, l'offerta mega dallo sceicco Al Khelaifi è in arrivo.

Ferrari - il motore è caldo : Mercedes da battere - ma Occhio alle Red Bull : Al loro posto ci saranno i grid kids , giovanissimi ragazzi praticanti di sport motoristici. # Formula Uno

Ferrari - il motore è caldo : Mercedes da battere - ma Occhio alle Red Bull Video : Il 2017 è stato l'anno della grande illusione. Sembrava la stagione giusta per fregiarsi di un titolo mondiale che manca da undici anni per quanto riguarda il campionato piloti e da dieci per i costruttori. La Mercedes è venuta fuori alla distanza, nella seconda parte della scorsa stagione ha confermato di essere la macchina più affidabile e veloce; Lewis Hamilton di essere probabilmente il miglior driver, anche se ad un certo punto ha avuto a ...

Pattinaggio artistico - Mondiali 2018 : Alina Zagitova favorita assoluta nel singolo femminile. Ottime chance per Carolina Kostner - ma Occhio alle giapponesi : La prima gara in programma del Campionato del Mondo di Pattinaggio artistico, quest’anno in scena in Italia al Mediolanum Forum di Assago (Milano), sarà quella del singolo femminile che, a partire dalle ore 10:45 di Mercoledì 21 Marzo, vedrà sul ghiaccio del più importante impianto sportivo italiano le atlete per lo short program. Il singolo femminile è indubbiamente la categoria che ha subito meno defezioni dell’intera competizione. ...

“Incinta!”. Alessia Marcuzzi svela tutto sul ‘pancino’. La conduttrice dell’Isola dei Famosi è nell’Occhio del gossip da un po’ - per via di quelle forme sospette : “È in arrivo il terzo figlio”. Ormai alle strette la Pinella ha parlato : Colpi di scena a profusione per questa (s)fortunatissima edizione dell’Isola dei Famosi. Canna-gate, litigi, malori, presunte storie d’amore: nulla sta risollevando il reality più moscio della storia. Recentemente è stato fatto l’annuncio dell’arrivo di Valeria Marini in Honduras, ultimo asso nella manica di una produzione arrancante e sconfortante. Lo scorso anno sì, che i telespettatori si sono divertiti ...

Juventus - l'allerta tuffi di Wenger. Chiellini & Benatia - Occhio : INVIATO A LONDRA - L'avviso è partito. Destinatari: Andrea Barzagli , Giorgio Chiellini , Medhi Benatia e tutti quelli vestiti di bianconero che questa sera dovessero trovarsi di fronte Harry Kane , ...

“Ancora neve - l’inverno non è finito”. Burian Bis - nuovi ‘guai’ dal meteo. A pochi giorni dalla perturbazione che ha messo l’Itala in ginOcchio - ecco la nuova allerta : La neve non si è ancora sciolta del tutto in alcune località eppure dobbiamo probabilmente prepararci ad colpo di scena: il Burian bis. L’alta pressione estesa nel senso di meridiani favorirà nuovamente l’arrivo di aria gelida. “Quello che ci propone il modello internazionale americano GFS – spiegano gli esperti del sito ‘ilmeteo.it’ – è a dir poco allarmante. Dopo il Burian di fine febbraio, ecco ...

SPILLO/ Occhio alle bugie di Trenitalia. E poi dicono che la gente non va a votare… : Un Frecciarossa da Verona a Milano, fermo in mezzo alla campagna. Le Fs che prendono in giro i passeggeri. E poi dicono che la gente non va a votare. GIANNI CREDIT(Pubblicato il Fri, 02 Mar 2018 22:11:00 GMT)Quei talenti senza terra in fuga dall'Africa, di G. CreditPOLITICA & MEDIA/ Malagò, Berlusconi, Cairo: quel bivio calcio-tv della Terza Repubblica, di G. Credit