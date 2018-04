Occhio al rischio di accontentarsi

Stazione Spaziale Cinese Tiangong-1 - ci siamo : traiettoria a rischio sul Mediterraneo - Occhio a Malta [MAPPE] : 1/8 ...

Milan - distorsione al ginOcchio per Andrea Conti : rischio stagione finita : Nessuna nuova lesione, ma rischia di essere finita la stagione di Andrea Conti, che oggi ha rimediato un'importante distorsione al ginocchio sinistro, lo stesso operato lo scorso 16 settembre, come ...

Sci alpino - Olimpiadi PyeongChang 2018 : contusione al ginOcchio per Federica Brignone. A rischio la combinata? : Federica Brignone rischia di non partecipare alla combinata in programma domani alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. L’azzurra, capace di conquistare la medaglia di bronzo in gigante, oggi è caduta durante la discesa libera vinta da Sofia Goggia. La 27enne è stata visitata dal medico dopo l’uscita di gara e dai primi esami sembra che abbia riportato una contusione al ginocchio sinistro. La nativa di Milano si sta ...

Infarto dell'Occhio - cos'è e che gravi problemi dà. Lo studio rivoluzionario : "Rischio ictus entro 90 giorni" : L'Infarto dell'occhio è "molto raro e molto pericoloso, bisogna intervenire subito". Uno studio rivoluzionario, condotto dal professor Alexander Merkler, neurologo a New York, rivela le gravi conseguenze legate all'Infarto della retina, ovvero la trombosi arteriosa. Come spiega Italia Oggi, è una pa

Infarto dell'Occhio - cos'è e che gravi problemi dà. Lo studio rivoluzionario : "Rischio ictus entro 90 giorni" : L'Infarto dell'occhio è "molto raro e molto pericoloso, bisogna intervenire subito". Uno studio rivoluzionario, condotto dal professor Alexander Merkler, neurologo a New York, rivela le gravi conseguenze legate all'Infarto della retina, ovvero la trombosi arteriosa. Come spiega Italia Oggi, è una pa