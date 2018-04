Nuova sfida giovanile | sniffare profilattici | rischio mortale per la fama social

UOMINI E DONNE/ Anticipazioni : "Sono pronta per affrontare il domani" - Nuova sfida per Gemma (Trono Over) : UOMINI e DONNE, Anticipazioni trono Over. Gemma Galgani: dopo la storia con Giorgio Manetti, l'amore tarda ad arrivare. pronta la proposta di Maria De Filippi?(Pubblicato il Wed, 04 Apr 2018 11:20:00 GMT)

Condom snorting challenge - la Nuova sfida dei giovani : sniffare un preservativo per farlo uscire dalla bocca : Una sfida che è però pericolosissima: si corre il rischio di soffocare e di contrarre infezioni o allergie. Eppure su YouTube si contano almeno 5mila video di giovani che tentano questa demenziale impresa, diventata virale nelle ultime settimane.Continua a leggere

Da qui a un anno/ Anticipazioni prima puntata : la Nuova sfida di Serena Rossi in onda su Real Time : Da qui a un anno, Anticipazioni della prima puntata puntata in onda su Real Time, ecco il progetto più ambizioso del canale 31 e le prime dichiarazioni di Serena Rossi che condurrà.(Pubblicato il Fri, 30 Mar 2018 09:11:00 GMT)

Nuova sfida di Trump all'ambiente : pronto ad allentare limiti sulle emissioni delle auto : ... suscitando l'entusiasmo dell'industria del settore anche in prospettiva: un'eventuale apertura di Washington, infatti, potrebbe suscitare un effetto valanga anche nel resto del mondo. Secondo quanto ...

Akash Kumar e Veera Kinnunen/ La Nuova sfida e la polemica con Selvaggia Lucarelli (Ballando con le stelle) : Akash Kumar e Veera Kinnunen si preparano ad affrontare la terza serata di Ballando con le Stelle. Dopo le recenti polemiche, riusciranno a conquistare anche Selvaggia Lucarelli?(Pubblicato il Sat, 24 Mar 2018 11:00:00 GMT)

Motocross - GP Comunitat Valenciana 2018 : Nuova sfida Antonio Cairoli-Jeffrey Herlings in Spagna : Neanche il tempo di respirare per i centauri del Mondiale Motocross 2018. Le classi Mx2 ed MxGP torneranno protagoniste già nel prossimo weekend (24-25 marzo) per il terzo appuntamento iridato a Valencia (Spagna) ed il confronto tra Jeffrey Herlings ed Antonio Cairoli, nella classe regina, continuerà a tenere banco. L’appuntamento a Valkenswaard (Olanda) è stato una rappresentazione emblematica delle qualità dell’avversario del nostro centauro. ...

Motocross - GP Comunitat Valenciana : Nuova sfida Antonio Cairoli-Jeffrey Herlings in Spagna : Neanche il tempo di respirare per i centauri del Mondiale Motocross 2018. Le classi Mx2 ed MxGP torneranno protagoniste già nel prossimo weekend (24-25 marzo) per il terzo appuntamento iridato a Valencia (Spagna) ed il confronto tra Jeffrey Herlings ed Antonio Cairoli, nella classe regina, continuerà a tenere banco. L’appuntamento a Valkenswaard (Olanda) è stato una rappresentazione emblematica delle qualità dell’avversario del nostro centauro. ...

La Nuova sfida del 'Beliveat' al Pigneto a Roma : Roma, 22 mar. , askanews, Beliveat è l'acronimo inglese di Sii, Vivi, Mangia. E già nel nome è racchiusa la filosofia del ristorante nel cuore del Pigneto, a Roma, e del suo giovanissimo proprietario ...

Lexus UX - Nuova sfida nel segmento Urban Suv : Lexus UX, nuova sfida nel segmento Urban Suv Lexus entra nel segmento dei Suv Urbani compatti con UX, in Italia nel 2019 Continua a leggere L'articolo Lexus UX, nuova sfida nel segmento Urban Suv proviene da NewsGo.

Tamara Lunger e una Nuova sfida lungo le Alpi : BOLZANO . Tamara Lunger assieme ad altri sei Alpinisti percorrerà a piedi e con gli sci le Alpi affrontando 1.917 chilometri e 85.000 metri di dislivello. Da quasi 50 anni nessuno ha più compiuto l'...

Cesare Bocci e Alessandra Tripoli/ Video - la Nuova sfida dopo il successo (Ballando con le stelle) : Cesare Bocci e Alessandra Tripoli tornano in scena per il secondo appuntamento della stagione di Ballando con le stelle. Confermeranno il successo della prima puntata?(Pubblicato il Sat, 17 Mar 2018 11:12:00 GMT)

Giustizia - parte da Napoli la sfida per una Nuova avvocatura europea : Superare i confini geografici e soprattutto quelli politici per una cultura giuridica comune che, attraverso la valorizzazione del ruolo sociale dell'avvocato, contribuisca alla tutela di tutti, ...

Juve - Allegri : 'Battiamo il Real. La partita con la Spal? Non è scontata...'. Dybala : 'La Champions? Pronti per una Nuova sfida' : Il Real può attendere, perché tutta l'attenzione di Max Allegri è riservata alla Spal. 'Il sorteggio di Champions? La partita di domani è molto più importante, può sembrare ma non è scontata. Se ...

Dybala - siamo pronti per una Nuova sfida : ANSA, - TORINO, 16 MAR - Dybala, decisivo con la doppietta al Barcellona nei quarti di Champions dell'anno scorso, si sente galvanizzato dalla rivincita contro il Real. "siamo pronti per una nuova ...