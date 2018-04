Nuova scossa di terremoto | il sismologo | “Non si escludono altri eventi ma una casa ben

meteoweb.eu

: RT @Dio: Diciamolo: dopo 21 anni, la faglia di Colfiorito vi sta dando il buongiornissimo. Non è da menagrami aspettarsene uno di quelli gr… - Bluerosye : RT @Dio: Diciamolo: dopo 21 anni, la faglia di Colfiorito vi sta dando il buongiornissimo. Non è da menagrami aspettarsene uno di quelli gr… - RRobitt2011 : RT @Dio: Diciamolo: dopo 21 anni, la faglia di Colfiorito vi sta dando il buongiornissimo. Non è da menagrami aspettarsene uno di quelli gr… - melissadondoli : RT @Dio: Diciamolo: dopo 21 anni, la faglia di Colfiorito vi sta dando il buongiornissimo. Non è da menagrami aspettarsene uno di quelli gr… -

(Di mercoledì 4 aprile 2018) Questa a notte a Muccia, nel maceratese, si è verificata unadidi magnitudo 4. L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma ed è stato avvertito dalla popolazione di Foligno, Fabriano, Perugia, Tolentino, Matelica, San Severino Marche, Ascoli Piceno, Civitanova Marche, Fano, Falconara Marittima. “Dalla solita mappa INGV – spiega ilAntonio Moretti attraverso un post sulla propria pagina Facebook – si vede bene che l’epicentro è proprio all’apice del sistema di faglie della crisi del 2016-2017 ed il meccanismo di rottura è perfettamente coerente con questo sistema. Non si può dire ovviamente come evolverà questa situazione, ma non si può escludere una propagazione della rottura verso NNW, anche condi media energia. “Se non ricordo male – approfondisce Moretti – ilpiù forte nella ...