Nuova legge su separazione e divorzio in vigore dal 6 aprile

Lungo la Nuova rotta dei disperati dove i gendarmi dettano legge “Siamo in Italia - ma comandano loro” : Dicono che a primavera, e con il disgelo, la montagna regalerà brutte sorprese. E che da sotto la neve ridotta in poltiglia affiorerà il corpo di chi non ce l’ha fatta ad attraversare il confine inseguendo il sogno della Francia. E dicono anche che l’incidente dell’altra notte con la polizia francese non è certo una novità. ...

«Con la legge regionale una Nuova colata di cemento» : «Chiediamo una visione più lungimirante», conclude Brusco, «la cementificazione rappresenta un irreversibile sfregio alla bellezza di un paesaggio unico al mondo e alla fine ci renderà tutti più ...

Lingue ufficiali in Macedonia : Nuova legge - vecchie ferite : ... ritenuta in grado di cambiare il modo con cui si fa politica in Macedonia. Mefail Ismaili, giornalista di TV Shenja, sottolinea dal canto suo che le ambiguità presenti nel testo della Costituzione e ...

Prodotti dual use - tutte le novità della Nuova legge. C’è la “licenza zero” : il nulla-osta preventivo delle aziende all’export : Un po’ di chiarezza in più nella disciplina della materia, forti perplessità sulla decisione di inasprire le pene e una vera novità rappresentata dall’introduzione del meccanismo della “licenza zero” che non è ancora operativo, ma che potenzialmente potrebbe portare grossi benefici alle imprese esportatrici semplificandogli la vita. Questo in sintesi il giudizio di operatori e addetti ai lavori sul decreto legislativo n. 221/2017 sul ...

QUALE GOVERNO?/ Nel bugiardino delle soluzioni ci vuole anche la - Nuova - legge elettorale : Fare la legge elettorale e la legge di bilancio non basta. Il Paese ha bisogno di una maggioranza in grado di garantire crescita ed equità sociale.

Salvini : Nuova legge elettorale? questa - con premio maggioranza : Modena, 15 mar. , askanews, 'Noi andremo da Mattarella proponendoci come forza di governo. Non chiediamo il voto per tornare a votare ogni 15 giorni', ma 'ovviamente non ne abbiamo paura'. Lo ha detto ...

"Una settimana per una Nuova legge elettorale : basta aggiungere un premio di maggioranza al Rosatellum" : "L'unico modo per non prendere in giro gli italiani e fare veloce è applicare un premio di maggioranza all'attuale legge elettorale cosa che già proponemmo e il Pd rifiutò perché probabilmente fiutava l'aria. Se di nuova elegge elettorale si tratta, bisogna prendere questa e nell'arco di una settimana aggiungere un premio di maggioranza per la coalizione vincente, ed è l'unico modo per fare in fretta". ...

Elezioni : Salvini - subito sì a Nuova legge voto se snella e con premio maggioranza : Roma, 14 mar. (AdnKronos) – “Se ci fosse la certezza che in quindici giorni si approva la nuova legge elettorale con un premio di maggioranza e un governo stabile per la coalizione che vince l’approverei domani mattina”. Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo Salvini, in un incontro con l’Associaizone stampa estera.“Conoscendo i tempi e i ritmi della politica italiana, l’ultima cosa che voglio ...

Cave : assessore veneto - dopo via libera a Nuova legge adesso subito il piano : Venezia, 14 mar. (AdnKronos) – ‘dopo 36 anni abbiamo finalmente una nuova legge sulle Cave. adesso pensiamo all’approvazione del piano (PRAC) che è strettamente legato alla legge, mettendo così a regime le nuove regole per le attività estrattive sul territorio regionale”. L’assessore regionale all’ambiente Gianpaolo Bottacin esprime la propria soddisfazione per l’approvazione da parte del consiglio ...

Cave : assessore veneto - dopo via libera a Nuova legge adesso subito il piano (2) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – Nuove autorizzazioni riguarderanno solo ampliamenti di Cave esistenti, ma per quanto riguarda sabbia e ghiaia non potranno esserci neppure ampliamenti, se non nelle province di Verona e Vicenza. Ogni autorizzazione potrà essere prorogata una sola volta e il ristoro per la presenza di una cava non riguarderà soltanto il comune interessato ma anche i comuni contermini. Le Province potranno assumere la ...

