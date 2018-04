Nove viaggi nel tempo Una mostra per scoprire l’arte di Alcantara

vanityfair

: Cerchiamo un pulmino nove posti usato 'gratuito' per organizzare viaggi di solidarietà. HELP chi può aiutarci? - MonaciTemplari : Cerchiamo un pulmino nove posti usato 'gratuito' per organizzare viaggi di solidarietà. HELP chi può aiutarci? - ilarymary : “Nove viaggi nel tempo. Alcantara e l’arte nell’Appartamento del Principe “ -

(Di mercoledì 4 aprile 2018)nelnell’Appartamento del Principe è il terzo episodio di un ciclo di mostre curate da Davide Quadrio e Massimo Torrigiani. Promossa dal Comune di Milano, da Palazzo Reale e daè stata concepita per reinterpretare le stanze dell’Appartamento del Principe. Le qualità del materiale hanno ispirato il lavoro di dieci artisti, autori deinelprotagonisti della. LEGGI ANCHELa casa come non l'abbiamo mai vista Gli artisti Aaajiao, Andrea Anastasio, Caterina Barbieri, Krijn de Koning, Li Shurui, Chiharu Shiota, Esther Stocker e Iris van Herpen, Zeitguised e Zimoun sono stati invitati a dialogare con le stanze dell’Appartamento del Principe. Scenari fantastici, architetture effimere e suggestioni si avvicendano in uno spazio storico immerso in una nuova identità. IlAlla base dei dialoghi tra gli artisti, ...