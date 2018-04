Non scaricate la patch 3 4 4 di Fortnite su PS4 | è di 10 GB | Epic non sa perché

optimaitalia

(Di mercoledì 4 aprile 2018) Nuovi e misteriosi problemi perGames ha rilasciato la nuova3.4.4 del gioco per PS4, ma inaspettatamente si è rivelata essere di ben 10 GB. La dimensione dellaha ovviamente colto di sorpresa i giocatori diper PS4 che non si sarebbero mai aspettati di ritrovarsi dinanzi ad download di tale portata.Cosa sta accadendo in?La dimensione dellaè un vero mistero. Nemmeno lo sviluppatoreGames si aspettava che fosse così grande. Il nuovo aggiornamento diinfatti è stato progettato per risolvere crash e blocchi specifici per la versione PS4, ma ancheGames è stata colta di sorpresa dal download di 10 GB proprio come i giocatori.Lo sviluppatore attraverso Twitter ha fatto sapere che sono ben consapevoli del problema legato al download di 10 GB. Ha reso noto che sono già a lavoro per risolverlo nel minor tempo ...