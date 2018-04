Non ho mai metabolizzato la morte di mia moglie Era tutto Se n' è andata senza che

J-ax : "Ormai perdere un cellulare è come perdere un figlio. Siamo psicotici - Non ci accorgiamo di quanto fanno male" : Ansia, paranoie, psicosi. Acquistando un cellulare, secondo J-ax riceviamo in omaggio un intero pacchetto di apprensioni in grado di compromettere la nostra quotidianità. Le elenca in un filmato apparso sul suo profilo Instagram nel quale tenta di impartire un insegnamento ai suoi follower, apprezzato con migliaia di like: staccatevi dai vostri smartphone. "Quando arriva il 2% di batteria raggiungo dei livelli di sudorazione che a Bruce ...

Luigi Di Maio - la profezia di Feltri sulle consultazioni : 'Pendiamo dalle labbra di un ragazzino - Non ne usciremo vivi' : Dopo i primi colloqui con Sergio Mattarella per le consultazioni al Quirinale, quel che accadrà in vista della formazione del governo resta ancora una grande incognita. Nulla si smuove ancora dalla ...

Bollo auto Non pagato - perché l'incubo potrebbe Non finire mai : Ve lo avevamo già spiegato: se a tre anni dal mancato pagamento il Fisco non avanza richieste di pagamento il Bollo...

Augusto Minzolini - il retroscena : 'Davide Casaleggio vuole un premier condiviso - Non Luigi Di Maio' : Luigi Di Maio vuole fare il premier. A tutti i costi: 'O io o nessuno', questo il succo del suo pensiero. E non è neppure l'unica condizione posta dal grillino, espressione di quel M5s arrivato dietro ...

Il coraggio di Andrea - 12 anni e 25 pillole al giorno - ma dice : “Non sono mai giù di morale” : Ho scelto di intervistare Andrea, facendogli domande semplici ma anche da adulti, perché non tutti i giganti superano i due metri. E, quella sua semplicità, ho deciso di riportarla: intatta, leggera, come il suo sorriso.Continua a leggere

Cinquant'anni fa moriva Martin Luther King. Colombo : «Non sapremo mai chi l'ha ucciso» : ... gli edifici sporchi mantengono le tracce molto meglio di quelli puliti e io, su quel pavimento, non trovai traccia delle impronte degli stivali con suola pesante che tutto il mondo vide addosso a ...

Alessandro Sallusti contro Luigi Di Maio : 'Non è ancora reato dirlo - ma vaffa...' : ... tendo ad escluderlo, ma in politica mai dire mai, non avrà mai la nostra, di testa, non il rispetto che si deve comunque a un leader, non il minimo consenso alla sua azione politica'. Sallusti ...

The Silent Man - il caso Watergate come Non l’avete mai visto prima – Clip in esclusiva : Il film si ispira alla vera storia del più famoso informatore segreto della storia degli Stati Uniti: Mark Felt, vice-direttore dell’Fbi, che è stato – sotto lo pseudonimo di “Gola profonda” – la fonte anonima dello scandalo Watergate negli anni ’70. Per oltre trent’anni, la misteriosa identità dell’informatore segreto ha suscitato un’intensa curiosità da parte dell’opinione pubblica e una serie di ...

Cristiano Ronaldo : "Questo è il mio gol più bello. Ringrazio i tifosi della Juve - Non mi era mai successo in carriera" : "Ringrazio molto i tifosi della Juventus": Cristiano Ronaldo risponde così agli applausi sportivissimi con cui gli annichiliti supporter della Juve ieri sera hanno accolto lo spettacolare gol con cui il campione portoghese ha messo il sigillo a una serata che per i bianconeri si è conclusa malissimo, con lo 0-3 casalingo contro il Real Madrid nell'andata dei quarti di finale di Champions. Non capita tutti i giorni, nemmeno a ...

Governo : Fedriga - da Di Maio solo veti e imposizioni - Non ci piace : Roma, 4 apr. (AdnKronos) – ‘Più che un’offerta mi sembrano imposizioni e veti e questo non ci piace”. Così Massimiliano Fedriga, deputato della Lega e candidato presidente alle regionali in Friuli, su Rai Radio1 commentando l’offerta di Luigi Di Maio al Carroccio.‘Dalle urne sono usciti alcuni giudizi – sottolinea Fedriga – la maggioranza relativa è del centrodestra; il Pd è uscito sconfitto e ...

Juventus-Real Madrid - Cristiano Ronaldo : “Non ho mai visto una cosa del genere” : Juventus-Real Madrid, dominio Blancos nella gara d’andata dei quarti di finale di Champions League, qualificazione in semifinale ipotecata. Grande protagonista Cristiano Ronaldo, autore di una gol capolavoro con ovazione del pubblico. Ecco le dichiarazioni del portoghese: “Credo che si tratti del goal più bello di tutta la mia carriera : una volta ne feci uno con la Nazionale ed il pallone entrò dopo aver preso il palo, ma ...

Governo - Di Maio : “Cottarelli o Cantone premier? Non hanno preso nemmeno un voto - si tradirebbe volontà popolare” : “Le forze politiche non possono tradire la volontà popolare: persone come Cottarelli, Cantone o Severino con tutto il rispetto sono persone che non hanno preso un voto. In questi giorni sento tanti nomi che hanno preso zero nomi ma l’unico che si esclude è il mio che ho preso 11 milioni di voti”. Lo ha detto Luigi Di Maio a Di Martedì, trasmissione de La7 L'articolo Governo, Di Maio: “Cottarelli o Cantone premier? Non ...

Di Maio apre le danze - ma il veto su Berlusconi Non piace a Salvini : Governo lontano : La strada verso un Governo non è mai sembrata così in salita come nelle ultime ore. Una "minaccia spuntata"; un "tentativo di uscire dall'angolo per evitare il passo indietro cui sarà...

