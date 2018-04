Noi terroni stiamo morendo di tumore | ma non perdiamo la dignità La mia gente per

huffingtonpost

(Di mercoledì 4 aprile 2018) Ospedali fatiscenti, mancanza di strutture, personale incompetente, infiltrazioni mafiose. E poi ancora, la crescita esponenziale di malati di, nessuna indagine sulle possibili cause, la fuga verso il Nord per curarsi. È questa la fotografia della situazione sanitaria nel Meridione che Alice Mafrica, 31 anni, calabrese, ha denunciato in un post su Facebook, diventato ben presto popolare. Nata e cresciuta a Melito di Porto Salvo, il punto più a sud della penisola, la giovane ha lasciato la sua amata terra per andare a studiare al Nord, dove le è toccato anche curarsi, dopo aver scoperto di essersi ammalata di cancro al seno."A casa mia mancavano le porte, ma non la dignità - si legge nel suo post, diventato popolare in poco tempo -. 'Studia e vatindi!'. Così ho fatto. Via, subito, università e poi lavoro e indipendenza. Intanto in Calabria ...