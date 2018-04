' Niet' della Lega a Di Maio

AntoNietta Gargiulo in ospedale ha saputo della morte delle figlie. Ma come si dà la notizia di una tragedia? : Erano in quindicimila a dare l’addio a Alessia e Martina, nella parrocchia di San Valentino a Cisterna di Latina. Le due bambine, di 13 e 7 anni, sono state uccise il 28 febbraio dal padre, Luigi Capasso, carabiniere, che prima di suicidarsi, ha ferito in modo molto grave la loro mamma, da cui era separato. A spiegare ad Antonietta Gargiulo, 39 anni, della morte delle figlie, sono stati alcuni famigliari insieme a una squadra di esperti ...

”Lo sai che papà…”. Omicidio Latina. La telefonata da brividi di Luigi Capasso. Le parole del carabiniere alla figlia maggiore Alessia e alla moglie AntoNietta pochi mesi prima della strage : “Non vi farò mai male”. Fanno venire i brividi le parole di Luigi Capasso, il carabiniere che ha sparato alla moglie, ucciso le due figlie e poi si è suicidato, pronunciate nel corso di una telefonata, da lui stesso registrata e risalente a pochi mesi prima della strage, diffusa ieri dalla trasmissione ‘Pomeriggio Cinque’. L’uomo chiama la moglie, Antonietta Gargiulo, pregandola di farlo parlare con la figlia più grande, ...