Niente più Instagram su Apple Watch | app nativa rimossa | le motivazioni

Vittorio Feltri su Matteo Salvini : 'È il più forte - ma da solo non combina Niente. E l'alleanza col M5s...' : 'Siamo in una situazione che non si può risolvere. Tra l'altro questa situazione è figlia di un referendum che era il minore dei mali se fosse passato perché oggi non avremmo difficoltà a fare un ...

Più conveNiente la promozione TIM con ricarica gratis di 10 euro entro il 4 aprile : Giunge puntuale in queste ore la promozione TIM utile per ottenere una ricarica gratis. Come sempre avviene con la compagnia telefonica in questione, tutto ruota attorno a due ricariche che gli utenti interessati dovranno portare a termine a distanza di trenta giorni, ma come si potrà notare dal nostro approfondimento di oggi, la prima tornata di aprile prevede degli importi differenti e tutto sommato condizioni economiche più vantaggiose per ...

Niente più Sex and the City : Sarah Jessica Parker torna con 'Divorce' : Smessi i panni dell'iconica Carrie Bradshaw in Sex and the City, Sarah Jessica Parker torna nel ruolo che le è valso la candidatura come miglior attrice ai Golden Globes dell'anno scorso, quello di ...

Bolletta online : risparmio e Niente più carta : Con la Bolletta online o digitale, che non costa nulla e in molti casi permette addirittura di pagare di meno …

Niente più Viagra o Cialis : dall'Italia una terapia alternativa all'impotenza? : La disfunzione erettile è l'incapacità di tenere o mantenere l'erezione del membro maschile, seppur in presenza del desiderio sessuale. Questo problema è diffuso tra gli uomini di età superiore ai 40 anni e questa condizione può dipendere da diverse motivazioni: fisiche, assunzione di farmaci particolari, problemi psicologici o altre cause (come l'abuso di alcol, il tabagismo e l'uso di droghe). La nuova startup romana Una diagnosi precisa sulla ...

Teresanna Pugliese torna a parlare di Monte : “Non sento più Niente” : Francesco Monte: l’opinione di Teresanna Pugliese Francesco Monte è stato tronista del popolare dating show prodotto e condotto da Maria De Filippi. In quella circostanza l’uomo ha scelto la corteggiatrice Teresanna Pugliese. Sembrava amore eterno, tuttavia poi qualcosa si è rotto. Motivo per cui i due si sono lasciati dopo un anno. Entrambi poi hanno voltato definitivamente pagina. Difatti, come tutti sapranno molto bene, Francesco ...

Il segreto dietro le “sorelle più belle del web” : stupende - con un sorriso magnetico - gli utenti le acclamano e i passanti le fermano per strada complimentandosi. Ma forse non vi siete accorti di un dettaglio per Niente piccolo (guardate bene) : A vederle insieme sembrano una coppia di sorelle affiatatissime, di quelle che oltre al legame di sangue condividono anche una fortissima e sincera amicizia, sempre in giro una accanto all’altra. belle, bellissime, contagiose con il loro sorriso magnetico, queste due ragazze hanno in poco tempo conquistato il web grazie ai loro scatti. Anche se in realtà il termine “ragazze” non è del tutto esatto, considerando che la ...

#Nientecomeprima : Fastweb - ancora più trasparenza nei costi : Nuovo capitolo, in casa Fastweb, nell’ambito dell’operazione #Nientecomeprima, lanciata nel 2017 per garantire ai clienti più trasparenza e fiducia nei costi, sia in ambito mobile che fisso, all’insegna del principio “quello che vedi è quello che paghi”. A partire dal 27 marzo, nell’ambito dell’offerta per la telefonia fissa, l’operatore includerà nel prezzo mensile tutte le componenti che vengono fatte pagare a parte (per esempio, l’opzione ...

Ape social? Adesso c'è un modo più conveNiente per lasciare il lavoro 5 anni prima : si chiama RITA : Come lasciare il lavoro almeno 5 anni prima e avere una sorta di pensione anticipata? La risposta è semplice: attraverso la RITA , Rendita Integrativa Temporanea Anticipata , , ovvero la possibilità ...

Certificato medico sportivo : Niente più obbligo per bambini fino a 6 anni : Lo prevede un decreto firmato dai ministri della Salute, Beatrice Lorenzin, e dello Sport Luca Lotti. Il decreto stabilisce dunque che 'non sono sottoposti ad obbligo di certificazione medica, per l'...

"A 5 anni sono stata violentata : è stato terribile. I tanti dolori mi hanno reso un robot : non me ne frega più Niente" : Dalia di Lazzaro possiede una di quelle rare bellezze che – come notava Thomas Mann – può "trafiggere come un dolore". E lei, statuaria sessantenne dagli occhi limpidi, quasi trasparenti, nella sua vita ha avuto numerosi successi – cinematografici, musicali, editoriali – e altrettanti dolori: la perdita del figlio 22enne a causa di un incidente, due incidenti che l'hanno costretta a passare mesi a letto, e a ...

Ecco i consigli di Apple per evitare l'abuso di smartphone dei più piccoli (ma Niente strumenti) : “Tu vuoi fare quello che più ritieni giusto per la tua famiglia. Anche noi”. Questa è il titolo di una nuova pagina che Apple ha deciso di dedicare all’uso responsabile delle tecnologie. Soprattutto per i più piccoli. Per Cupertino è una risposta alle richieste di azionisti e genitori, sempre più attenti e preoccupati che i figli sviluppino una vera dipendenza nei confronti di smartphone o ...

Niente più comunicazione di inizio lavori per 58 interventi sugli immobili : Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del “Glossario dell’edilizia libera” non occorrerà più la comunicazione di inizio lavori o progetti tecnici al Comune per una serie di opere indicate dal glossario...

Alvaro Vitali : "Ho finito i soldi. Più guadagnavo - più spendevo - senza mettere Niente da parte" : Ospite a Pomeriggio 5, Alvaro Vitali racconta il difficile periodo economico che sta attraversando. L'attore, ora 68enne, confessa di aver sperperato senza lungimiranza i soldi guadagnati nella fase più fortunata della sua carriera. E ora che lavora meno, è rimasto a mani vuote. "Noi artisti quando siamo al centro dell'attenzione e lavoriamo guadagniamo tanti soldi, e si sa più si guadagna e più si spende", ha ...