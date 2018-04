Nicolay Vivacqua | la morte e l' ombra della pedofilia

Blastingnews

(Di mercoledì 4 aprile 2018)19 anni era un ragazzo abitante a #Pisa. Il giovane ha trovato ladopo aver dato fuoco ad un'auto assieme ad un altro ragazzo. Subito dopo è fuggito sui binarilinea ferroviaria, venendo travolto ed ucciso. Il fattaccio è accaduto lo scorso 21 Dicembre. Giorgio, padre del 19enne, non ha più lacrime da versare, troppo il dolore, troppo il male che ha ricevuto lui ed il suo stesso figliolo che ora non c'è più. L'uomo ha dichiarato: 'era un bravo ragazzo. Si era diplomato e faceva lo stage come cameriere. Non abbiamo mai capito perché avesse incendiato l'auto di quell'uomo'. Gia', perché quell'incendio? Perché un atto simile da parte di un ragazzo perbene?: la vendetta contro l'orcoè morto travolto da un treno lungo i binaristazione ferroviaria. Poco prima, il 19enne aveva appiccato il fuoco ad un'auto ...