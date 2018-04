“Nel Per Sempre” | il nuovo singolo di Giorgia Esposito

allmusicnews

: Oggi è un brutto giorno. Il governo si è costituito davanti alla Consulta nel procedimento sorto a seguito del proc… - robertosaviano : Oggi è un brutto giorno. Il governo si è costituito davanti alla Consulta nel procedimento sorto a seguito del proc… - acmilan : ? Goal of the Day ?? GET IN! @AlexandrePato scores a brace against Inter ??? #OnThisDay PATOOOOO! Il colpo di testa d… - ciropellegrino : Uno degli ultimi atti di questo governo sarà difendere la legge contro l'aiuto al suicidio, costituendosi davanti a… -

(Di mercoledì 4 aprile 2018) “Nel Per Sempre”, ildiIn radio dal 30 Marzo “Nel Per Sempre”, un brano scritto dae Luca Sala, che parla di un amore finito, che lascia amarezza a causa dell’abbandono, paragonato al freddo dell’inverno che secca la natura e ne sottomette la vita, a cui segue invece un barlume di speranza e una possibilità di una nuova felicità, un sole che può tornare a splendere come la primavera e la calda estate riportano la vita dopo l’inverno.è nata a Napoli il 26 Febbraio 1999, figlia di Antonietta Mayol e Roberto. Canta e ama la musica sin da bambina, unendo le due passioni più grandi dei suoi genitori. Dopo aver partecipato ad un coro a scuola, decise che studiare canto in maniera rigida non era adatto a lei, così continuò ad imparare e migliorarsi semplicemente ascoltando e ...