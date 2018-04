Nel garage un arsenale per le truffe agli anziani | due arresti

Milano - ucciso a coltellate dal vicino : stava lavando la macchina Nel box del garage condominiale : Utilizzava l'acqua condominiale per lavare la macchina nel box, ogni tanto si faceva anche mezza doccia in garage perché era maniaco della pulizia, gesti che al suo vicino di casa non sarebbero mai ...

Denuncia il marito - lo "allontanano" Nel garage di casa e lui la picchia ancora. "L'inferno in terra" di Michelina : Michelina si chiede come sia stato possibile, chi abbia consentito al marito che lei aveva Denunciato per violenza di abitare nel garage, a un centinaio di metri dalla casa dove lei era rimasta. Eppure il Gip aveva disposto l'allontanamento dell'uomo, che da anni la picchiava e la minacciava e poco tempo prima, al culmine di una nuova aggressione, aveva tentato di sfondare con un'ascia la porta del bagno dove si era rinchiusa per sfuggirgli. ...

Esplosione a Trebiciano : Nel garage 23 chili di tritolo : Continua l'intensa attività d'indagine e di bonifica nell'abitazione di Dario Terzoni , il 50enne morto una settimana fa, il 16 marzo, nell' Esplosione del suo garage , a Trebiciano , sull'altopiano ...

Trieste - muore Nell’esplosione del suo garage : in casa aveva 23 chili di tritolo : Nel garage magazzino del 50enne rinvenuti decine di proiettili da guerra, granate, mine e bombe a mano ma anche 23 chilogrammi di tritolo.Continua a leggere

Trieste - muore Nell'esplosione del garage : in casa aveva 23 chili di tritolo : Trieste - Chiarita la tragedia del Carso: l 'incidente mortale era avvenuto il 18 marzo scorso : oggi sono stati trovati ordigni nei sopralluoghi degli artificieri dell'Esercito. E addirittura oltre ...

Bari - entrano Nel garage privato e sfondano i vetri di un'auto : la baby gang del Libertà colpisce ancora : Alcuni lo negano, altri girano la testa per non guardare, pochi, ma per fortuna che si sono, denunciano ciò che accade al Libertà. Le baby gang che si aggirano nel dintorni di piazza Redentore ...

Napoli - cede il marciapiedi all'AreNella : garage allagati - arrivano i pompieri : Il maltempo di queste ultime ore sta causando diversi danni in città così come nelle aree periferiche. Voragini e allagamenti sono la triste conseguenza di una perturbazione che ormai...

“Mi dicono che sono grasso e inutile” : a 12 anni si impicca Nel garage di casa : Andrew Leach, di Southaven, in Mississippi, si è tolto la vita impiccandosi nel garage di casa. Il suo corpo senza vita è stato scoperto dal fratello maggiore, insieme ad una lettera in cui il 12enne ha spiegato i motivi del suo gesto. "Il nostro cuore è spezzato. Un gruppo di ragazzi lo chiamava grasso e inutile e lui non ha retto gli insulti".Continua a leggere

“Si è impiccato in un garage”. Terribile lutto Nel mondo del cinema. Il noto attore è stato ritrovato così. Si è suicidato? Per il momento è l’ipotesi più accreditata anche per via delle voci che giravano Nell’ultimo periodo. È stata la moglie a vederlo per prima : lutto nel mondo della televisione: l’attore, che ultimamente aveva passato un momento piuttosto duro a livello psicologico, è stato trovato morto nella sua città natale. L’uomo, che oltre a essere un noto attore nel suo paese, era anche un docente universitario di recitazione, di recente era stato accusato di molestie sessuali da varie donne. Stiamo parlando di Jo Min-KI, 52 anni, attore televisivo coreano famoso soprattutto per aver ...

Licola - moto di lusso rubate Nel garage di un meccanico : arrestato : GIUGLIANO. Carabinieri trovano 5 moto di lusso rubate a Napoli e provincia, erano nel garage di un meccanico. Durante servizi per contrastare i furti di motociclette, i militari della stazione di ...

Napoli sotto scacco del clan : 'In tre Nel mio garage - mi chiesero ventimila euro' : 'Vennero da me, entrarono nel garage verso le tre del pomeriggio. Erano in tre, brutte facce: e subito mi fecero capire le loro intenzioni. Ma prima di chiedere il pizzo si guardarono intorno, in ...

TRENTOLA DUCENTA " Nasconde quasi un chilo di droga Nel garage - arrestato : 20:59:49 I Carabinieri della Stazione di TRENTOLA DUCENTA, in quel centro, hanno proceduto all'arresto in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacenti, di Pezone ...

Nelle loro case gli oggetti rubati nei garage di Foligno - Assisi e Perugia : denunciati in nove : Sette perquisizioni in altrettanti appartamenti e garage della zona di Fontivegge a Perugia. L'operazione è stata realizzata dalla polizia, che ha controllato i locali di un gruppo di cittadini romeni ...

Vicenza - postino non consegna posta per 8 anni : 570 kg di lettere Nel garage - Ultime Notizie Flash : Per otto anni il postino di Vicenza non consegna la posta ai cittadini, accumulando mezza tonnellata di corrispondenze nella sua abitazione