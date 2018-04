Napoli | De Magistris apre alla vendita del San Paolo | Non vale meno di 50

Napoli - quasi bancarotta. Dramma per De Magistris : che cosa si riduce a vendere : Per evitare la bancarotta il sindaco di Napoli Luigi De Magistris ha messo in vendita i ' gioielli di famiglia '. Tagli da un miliardo di euro, un debito di 50 milioni di euro per la gestione ...

Napoli - l'annuncio di de Magistris : 'Bilancio approvato - lavoro durissimo - quasi impossibile' : ... dopo quello che Napoli - senza soldi - sta facendo per il Paese: dalla lotta alla corruzione e alla mafia, dalla cultura al turismo, dai giovani alla sua economia. La lotta si arresterà appena sarà ...

Napoli - l'annuncio di de Magistris : «Bilancio approvato - lavoro durissimo - quasi impossibile» : «Sabato alle 22.30, vigilia di Pasqua, abbiamo approvato in Giunta il bilancio di previsione 2018 del Comune. E' stato un lavoro durissimo, quasi impossibile». È l'annuncio...

«Napoli domina i David di Donatello» - l'orgoglio di de Magistris : «Napoli domina i David di Donatello. Intense interpretazioni, magiche scenografie, fotografia straordinaria, costumi originali, bellissimi testi e magnifiche musiche, grandi produzioni ed...

Napoli - ville e immobili ai centri sociali : de Magistris manda a casa i controllori : Si avvicina il momento della svolta sul fronte dei beni comuni: l'annuncio delle novità s'è manifestato qualche giorno fa sotto forma di decreto sindacale. De Magistris ha preso carta e penna per ...

De Luca : 'Napoli - con De Magistris il più grande disastro amministrativo d'Italia' : 'A Napoli abbiamo il più grande disastro amministrativo d'Italia, abbiamo un sindaco che si presenta dicendo 'Dobbiamo derenzizzare la città di Napolì', non c'è più agibilità democratica, e il Pd ...

De Luca - attacco a de Magistris : «Liberare Napoli dai violenti prima di una tragedia» : «C'è un clima non più tollerabile di violenza a Napoli. È arrivato il momento di parlare chiaro: questo clima va interrotto prima che si trasformi in una tragedia. E...

Il governo salva il Comune di Napoli - de Magistris : «La nostra lotta era giusta» : «Ci hanno fatto molto penare, abbiamo atteso un tempo troppo lungo ma avevamo ragione. Le nostre lotte erano giuste e devo dare atto al presidente Gentiloni di essere stato corretto»....

Il Comune di Napoli salvo dal dissesto - De Magistris 'Trovato l accordo su Cr8' : Il Comune di Napoli prende fiato. L'ipotesi dissesto si allontana ulteriormente, perchè oggi a Roma si è trovato l'accordo tra Governo e amministrazione per saldare l'annoso debito al Consorzio Cr8 ...

Cinema - de Magistris : 'Napoli è il set più ricercato d'Italia' : NAPOLI 'Ormai siamo il set Cinematografico all'aperto più ricercato d'Italia , e non solo. Qui vengono produzioni da tutto il mondo. E' un segno evidente che questa città viene scelta per produzioni di altissimo livello'. Lo ha spiegato il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, che ieri si è recato sul set del film ' L'amica ...