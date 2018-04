Napoli - a 20 anni tra vodka e like : spendono mille euro per un tavolo : Per molti di loro la vita è un luna park. Serate, feste, fiumi di alcol e discoteche tutto l'anno. E a inserire il gettone che poi mette in moto la giostra sono spesso i genitori....

Serie D : il giovane Giannini dell'Ostiamare in prova al Napoli : La politica del Napoli non cambia: i giovani sono il futuro e bisogna puntare su di loro. Questa volta la società azzurra è andata in Serie D per trovare una giovane promessa e l'ha pescata nell'...

Gianna Nannini “Fenomenale” come Fabri Fibra e innamorata di Napoli : “Non essere napoletana è il mio cruccio” : Tornata in Italia dopo il tour tedesco per dare il via al suo Fenomenale - Il Tour che debutta il 29 marzo a Bologna, Gianna Nannini in un'intervista al Resto del Carlino ha presentato il nuovo progetto dal vivo, che arriva nei palazzetti nostrani dopo le tre anteprime autunnali di Rimini, Roma e Milano, come uno show molto più rock dei precedenti e minimalista nell'uso degli strumenti, in modo tale che ad essere messa in risalto sia soprattutto ...

Napoli in lutto per la piccola Ninna - stroncata a 15 anni dalla leucemia : Un intero quartiere si è fermato. Il rione Sanità piange Anna, una sua figlia amata da tutti di appena 15 anni. Un brutto male l'ha aggredita nei mesi scorsi, eppure dal letto...

Show di Napolitano al Senato - e il regista Nanni Moretti diventa Gianni : La lettura della votazione di Giorgio Napolitano avviene tra i sorrisi dei presenti. Il presidente emerito, infatti, in grande forma, tra simpatiche battute e bacchettate ad Elisabetta Serafin, il ...

Napoli - parcheggiatori abusivi con tariffario fino a 5 euro : chi non pagava rischiava danni all’auto. Incastrati dalle telecamere : Automobilisti costretti a pagare anche per parcheggiare sulle ‘strisce blu‘ e secondo un rigido ‘tariffario’, fino a 5 euro. Il rischio del mancato pagamento era il danneggiamento delle vetture. I Carabinieri della compagnia di Bagnoli hanno eseguito una misura cautelare emessa dal gip di Napoli a carico di 5 persone: imposto il divieto di dimora nel capoluogo campano. Durante le indagini i Carabinieri della Stazione di ...

Napoli - la regina del silicone condannata a due anni di carcere : Napoli, la regina del silicone condannata a due anni di carcere Dopo l’inchiesta di Luca Abete le telecamere di Striscia la Notizia hanno filmato l’arrivo della Guardia di Finanza. Continua a leggere

Colpita da infarto in gita a Napoli : Martina è morta a 14 anni dopo cinque giorni di agonia : cinque giorni fa aveva avuto un arresto cardiaco: è morta oggi, nel nel reparto rianimazione del Policlinico Federico II di Napoli, Martina Quagliana, la 14enne di Cefalù, in provincia di Palermo, ...

"Tre anni fa volevo Astori al Napoli" : 'Astori? Era uno dei nomi che avevo fatto appena sono arrivato a Napoli, ma poi non se ne è fatto nulla a causa di diritti d'immagine e sponsor'. Lo ha detto Maurizio Sarri durante la consegna del ...

Napoli - donna di 31 anni uccisa davanti a una scuola elementare a Terzigno : Una donna di 31 anni è stata uccisa davanti a una scuola elementare nel quartiere di Boccia al Mauro di Terzigno (Napoli) in circostanze ancora da chiarire. A sparare un uomo che poi si è allontanato. La donna aveva appena accompagnato i figli a scuola. Sul posto si sono recati i Carabinieri. L'articolo Napoli, donna di 31 anni uccisa davanti a una scuola elementare a Terzigno proviene da Il Fatto Quotidiano.