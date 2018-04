' Napoletani della Tuscolana' | il pg chiede 30 anni per il boss Pagnozzi

Napoletani scomparsi in Messico : ecco la telefonata tra il narcos e il capo della polizia : Una telefonata tra il capo della polizia di Guadalajara e un criminale della zona rivela nuovi terribili e oscuri scenari sulla scomparsa dei tre Napoletani in Messico. Nell'intercettazione diffusa ...

“Cosa vuol dire”. Italiani scomparsi in Messico : ‘svelato’ il codice della polizia. Decifrati i numeri usati dagli agenti durante l’arresto dei tre Napoletani : il contenuto choc : Non si hanno ancora notizie dei tre napoletani scomparsi in Messico. La Farnesina sta seguendo il caso con l’ambasciata a Città del Messico in stretto raccordo con le autorità locali e in costante contatto con la famiglia. I tre scomparsi sono Raffaele Russo, venditore ambulante, suo figlio Antonio e suo nipote Vincenzo Cimmino, tutti originari di Napoli. Il primo a sparire, attorno alle 15 del 31 gennaio 2018, è stato Raffaele ...

Napoletani scomparsi in Messico - arrestati tre agenti della polizia : Napoletani scomparsi in Messico, arrestati tre agenti della polizia I tre uomini, originari di Napoli, sarebbero stati ceduti a un gruppo armato di quelli che spadroneggiano nella zona Continua a leggere L'articolo Napoletani scomparsi in Messico, arrestati tre agenti della polizia sembra essere il primo su NewsGo.