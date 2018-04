Nannini | ' sul palco anche da seduta'

Gianna Nannini cade sul palco a Genova : 'Ho un problema al ginocchio' : Paura per Gianna Nannini . L'artista è caduta dal palco durante il concerto a Genova, tappa del tour Fenomenal. Dopo la scivolata non è riuscita a rialzarsi da sola. 'Mi dispiace aver interrotto un ...

Genova - Gianna Nannini cade sul palco e interrompe il concerto. Il video finisce sui social : Paura per Gianna Nannini. L’artista è caduta dal palco durante il concerto a Genova, tappa del tour ‘Fenomenale‘. Dopo la scivolata non è riuscita a rialzarsi da sola. “Mi dispiace aver interrotto un concerto bellissimo a quattro pezzi dalla fine. Grazie ai Volontari della Croce Rossa genovese e ai dottori e infermieri di Villa Scassi di Sampierdarena. Ho un grosso problema al ginocchio, ma ci vediamo domani a Montichiari ...

Gianna Nannini cade sul palco - interrotto il concerto a Genova : il video e il suo messaggio : Gianna Nannini cade sul palco dell'RDS Stadium di Genova e il concerto viene interrotto. La rocker era in concerto a Genova ieri sera, martedì 3 aprile, per una tappa del suo Fenomenale Tour quando è scivolata sul palco ed è stata costretta ad interrompere lo spettacolo tra il dispiacere dei fan. Gianna Nannini è stata immediatamente soccorsa dal personale del 118 presente all'RDS Stadium di Genova e all'uscita ad accoglierla ha trovato un ...

Sanremo 2018 - quarta serata : con la Nannini sul palco il duetto diventa musical hollywoodiano : La serata dei duetti per tradizione è la migliore. Quindi niente gioco del peggio e del meglio. Ma il meglio del meglio, che arriva quando sale sul palco Gianna Nannini. Non che ci incanti con la sua Fenomenale, ma, lo sappiamo, la vena creativa della Gianna non è più quella di una volta. Però, se poi le si propone un duetto con Baglioni e la canzone è Amore bello, allora i brividi sono assicurati. Basta guardare il video delle ...

Sanremo 2018 - le pagelle della quarta serata – La Nannini vorrebbe promuovere l’album - Baglioni pretende di cantare le sue canzoni con chiunque salga sul palco : quarta serata. Claudio Baglioni ha deciso di trasformare il Festival da semplice programma televisivo ad esperienza onirica, che trascende i confini dello spazio-tempo. Puoi tornare a casa da lavoro, cucinare, cenare, lavare i piatti, addormentarti sul divano, risvegliarti di soprassalto, lavarti i denti, coricarti. E ci sarà ancora qualcuno che canta sul palco. Quando all’1.20 da dietro alle quinte comunicano che manca la classifica finale, ...

DAVID ZARD E PEPI MORGIA/ Claudio Baglioni e Gianna Nannini : il ricordo sul palco di Sanremo 2018 : Il ricordo di DAVID ZARD e PEPI MORGIA sul palco di Sanremo 2018: è scomparso oggi lo storico promoter, molto vicino a Baglioni così come MORGIA, morto nel 2011 e mai dimenticato(Pubblicato il Sat, 10 Feb 2018 00:09:00 GMT)

Gianna Nannini duetta con Baglioni sulle note di "Amore bello" : Prima grande ospite musicale della quarta serata del Festival di Sanremo è la rockstar Gianna Nannini . La cantautrice toscana ha cantato il suo ultimo successo 'Fenomenale', singolo dell'album 'Amore ...