Musica | il rock di Cristina Donà a Villasanta per la rassegna Parole al vento

"Elvis il Musical" è un inebriante tributo al re del rock - Recensione : Il primo tempo inizia con un video a 360° che mostra i telegiornali di tutto il mondo che annunciano la morte di Elvis il 16 agosto 1977, fino al suo funerale a Memphis con oltre 150.000 persone in ...

A MILANO molti locali per la MUSICA live hanno chiuso, ma altri ne sono nati, ad esempio il Rock'n'Roll che con una compilation celebra Dieci anni di esistenza.

La tua mamma è come un rock. La Musica torna in famiglia : Allora «mamma son tanto felice» torna di nuovo di moda. No, non il ritornello della canzone cantata per la prima volta da Beniamino Gigli nel 1941, e poi da decine di altri tenori e interpreti come Claudio Villa, ma proprio quella figura materna che la musica popolare negli ultimi decenni ha ignorato (a parte alcune eccezioni). E a riportarla al centro del pop non sono vecchi interpreti nostalgici, ma giovanissime rivelazioni ...

Progressive rock - un’ondata di magia nella Musica : Progressivo. È ciò che progredisce, che tende ad andare avanti. Non necessariamente a migliorare, esiste infatti anche una progressione negativa... ma qui non ci interessa. Sto parlando del rock progressivo, Progressive rock, o semplicemente prog. Proprio di evoluzione si parla, dalla matrice rock; dalla metà-fine degli anni '60.Evoluzione che rende grandi e ancora unici gruppi del panorama angloamericano, come Camel, Jethro ...

Rock Files Live! di LifeGate Radio & Spirit de Milan : San Valentino rock dedicato ai grandi amori nella storia della Musica : Per celebrare nel migliore dei modi San Valentino , la festa degli innamorati, mercoledì 14 febbraio i rock Files Live! di LifeGate Radio presentano una puntata interamente dedicata alle storie d'...

Alla fine della prima serata del Festival di SANREMO, i DECIBEL di Enrico Ruggeri si torvano nelle ultime posizioni della classifica.

Venezia : Hard Rock Cafe - Home Festival e Vela fanno pulsare San Marco a ritmo di Musica (2) : (AdnKronos) - Giovedì 8 febbraio, sempre dalle ore 17.00, un set ricco di sperimentazioni sonore e performance d’effetto firmato dj ChristianEffe, stupirà il pubblico giunto in piazza per festeggiare il giovedì grasso. Dal palco di Piazza San Marco, ChristianEffe, con le sue tre ore di puro spettaco

Venezia : Hard Rock Cafe - Home Festival e Vela fanno pulsare San Marco a ritmo di Musica : Venezia, 5 feb. (AdnKronos) - Le Carnival Nights Live 2018 targate Hard Rock Cafe Venezia e Home Festival arrivano in piazza San Marco. Il Cafe di Bacino Orseolo e il Festival di Treviso diventano partner del Carnevale di Venezia e, grazie alla collaborazione con Ve.La S.p.A., portano, giovedì 8 feb

Rock Revolution : le invenzioni che hanno cambiato la Musica raccontate su Sky Arte : Il Rock torna protagonista in tv nella serie Rock Revolution – Le invenzioni che hanno cambiato la musica in arrivo su Sky Arte HD Arriva su Sky Arte HD una nuova serie dedicata alla musica Rock e alla grandi invenzioni che hanno reso possibile la cosiddetta Rock Revolution. Scopriamo di cosa si tratta… Rock Revolution su Sky Arte HD: quando andrà in onda? Da mercoledì 31 gennaio 2018 alle 21.15 circa debutta su Sky Arte HD Rock ...

Quanto costa diventare delle (finte) rockstar su social e piattaforme di streaming Musicale? E ne vale davvero la pena? L'intervista a Fabrizio Galassi : 22 gen 2018 - Di fake followers - o stream, o views - nel mondo dell'intrattenimento musicale si è parlato molto, anche su queste pagine: in epoca social le...

