Muore dopo testata del collega

Muore un mese dopo la laurea : la tragedia di Pasquetta di Carla - morta a 26 anni : L’incidente tra Marina di Ragusa e Playa Grande. Ferito il fidanzato alla guida della moto. Oggi i funerali della 26enne a Comiso.Continua a leggere

Ex giocatore della Pievese Muore dopo incidente - donati i suoi organi : PERUGIA Era stato trasportato in codice rosso all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia. Le sue condizioni dopo l' incidente di lunedì scorso in località Po' Bandino , nel comune di Città ...

Perugia - ex bomber Muore dopo grave incidente : suoi organi salveranno altre vite : Negli anni Novanta ha fatto sognare i tifosi della Pievese con i suoi gol. Massimo Del Grasso, 53 annii, è morto nella notte tra venerdì e sabato all'ospedale Santa Maria della Misericordia a seguito ...

Muore a 31 anni nella stessa chiesa che dopo ha accolto il suo funerale - il cordoglio dei genitori : Giovedì nella piccola località di Piavola, tutto si è fermato per dare l'ultimo saluto a Maurizio Rossi, morto a soli 31 anni a causa di un infarto che lo ha colto la settimana prima. Al momento del ...

Catania - Muore a 4 anni dopo il trapianto di midollo : aperta un’inchiesta : La procura di Catania ha aperto un’inchiesta sulla morte di una bimba di 4 anni e mezzo deceduta in un ospedale del capoluogo etneo. La piccola, affetta da talassemia, sei mesi fa era stata sottoposta a trapianto di midollo osseo a Roma. Il decesso e’ avvenuto il 15 marzo dopo il ricovero avvenuto nove giorni prima. Il sostituto procuratore della Repubblica Martina Bonfiglio ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, senza ...

Muore in ospedale dopo un intervento di colecisti : sei medici indagati - : La Procura vuole far luce sul decesso in ospedale di un paziente , avvenuto in seguito ad un banale intervento di colecisti. In mattinata, il pubblico ministero Francesca Miglietta ha conferito l'...

Choc a Napoli - turista precipita nel vuoto e Muore dopo una serata alcolica : Il cadavere di un uomo è stato ritrovato questa mattina sul terrazzo di una palazzina in Largo Donnaregina, nel centro storico. A scoprirlo è stata la proprietaria dell'appartamento che, intorno alle ...

Incinta a 14 anni dopo uno stupro - Muore durante il parto : “Il suo corpo non era pronto” : In Paraguay, un’adolescente di 14 anni è morta durante il parto. Era rimasta Incinta dopo aver subito le violenze sessuali di un uomo di 37 anni. “Il suo corpo non era pronto per una gravidanza”, ha dichiarato il direttore dell’ospedale. Nel Paese sudamericano, dove ogni giorno 4 minori sono vittime di abusi sessuali, la legislazione non permette l’interruzione di gravidanza nei casi di stupro o incesto.Continua a leggere

Tragedia sul lago di Como : ingegnere Muore dopo un’immersione : Tragedia ieri mattina a Oliveto Lario, nel Lecchese, dove un uomo di 60 anni è morto durante un’immersione mentre si trovava sul lago di Como insieme a un amico. E' stato proprio quest'ultimo che ha...

Nasce senza problemi - 10 giorni dopo la neonata si sente male e Muore : disposta l’autopsia : La piccola si è sentita improvvisamente male ed è stata ricoverata in terapia intensiva ma pochi giorni dopo è morta tra lo strazio dei giovani genitori.Continua a leggere

Tragedia in Croazia : Bruno Boban Muore dopo una pallonata al petto : ROMA - Un altro lutto improvviso nel mondo del calcio. In Croazia ha perso la vita Bruno Boban , 25enne esterno destro del Marsonia , terza divisione, . Boban ha avuto un collasso in campo dopo 15' della sfida con il Pozega Slavonija. ...