huffingtonpost

: RT @HuffPostItalia: Mueller agli avvocati del presidente: 'Per ora Trump non è obiettivo dell'inchiesta penale sul Russiagate' https://t.co… - InCaZzAtO90 : RT @HuffPostItalia: Mueller agli avvocati del presidente: 'Per ora Trump non è obiettivo dell'inchiesta penale sul Russiagate' https://t.co… - HuffPostItalia : Mueller agli avvocati del presidente: 'Per ora Trump non è obiettivo dell'inchiesta penale sul Russiagate' -

(Di mercoledì 4 aprile 2018) Al momento Donaldnon è considerato oggettopenale sul Russiagate. Lo ha detto il procuratore speciale Robert, che guida l'sulle presunte interferenze di Mosca nelle elezioni presidenziali del 2016,del, secondo quanto riferisce il Washington Post citando fonti informate.ha tuttavia anche specificato che la sua squadra sta lavorando a un rapporto sull'operato diin qualità dinell'ambito di eventuali ipotesi di potenziale intralcio alla giustizia, scrive ancora il Washington Post.told's attorneys the president remains under investigation but is not currently a criminal target https://t.co/MfjtgU6HB0 — Washington Post (@washingtonpost) 4 aprile 2018Nei negoziati privati all'inizio di marzo su un possibile colloquio presidenziale,ha descrittocome un ...