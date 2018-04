Moto2 | GP Argentina 2018 | Francesco Bagnaia per il bis | ma Marquez e la pattuglia

oasport

(Di mercoledì 4 aprile 2018) Torna in pista lae sbarca a Termas de Rio Hondo per il Gran Premio di(clicca qui per programma e tv). Sarà ancora “Grande Italia”? La speranza di noi tutti è ovviamente che la risposta sia positiva, ma non sarà certo semplice rivedere tre nostri portacolori nelle prime quattro posizioni, con la doppietta“Pecco”e Lorenzo Baldassarri a dividersi i gradini più illustri del podio. L’inizio di questo Mondiale, tuttavia, ha fatto ben sperare per quanto riguarda i nostri colori, con il vincitore di Losail che ha confermato le aspettative che lo vedono come uno dei grandi favoriti per la vittoria finale. Il secondo posto di Baldassari può essere annoverato tra le note liete di questo primo scorcio di campionato, mentre il quarto posto di Mattia Pasini conferma che il romagnolo è sempre pronto per puntare alle posizioni che ...