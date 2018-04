Morto a Londra anche il secondo ragazzo ferito in sparatoria

Sparatoria Londra - Morto 16enne ferito : 8.47 E' morto a Londra anche il ragazzo di 16 anni rimasto gravemente ferito nella notte di lunedì.Ne dà notizia il 'Guardian'. Nello spazio di un'ora, c'erano state due sparatorie nella capitale britannica, in cui aveva perso la vita una ragazza di 17 anni. I due giovani sono la 47a e la 48a vittima di omicidio dall'inizio dell'anno a Londra, numeri che mettono in luce il preoccupante livello raggiunto dalla criminalità nella capitale ...

Esule russo trovato Morto a Londra : la polizia indaga per omicidio. Johnson accusa Putin per la spia avvelenata : Aperto un fascicolo per omicidio sulla morte a Londra di Nikolai Glushkov, ex socio dell'oligarca anti-Putin Boris Berezovski, anch’egli morto in circostanze non ancora chiarite. Il decesso sarebbe avvenuto per soffocamento, a causa di una qualche forma di «pressione sul collo»...

Sale la tensione fra Londra e Mosca per l’ex spia avvelenata. Nella City trovato Morto l’esule russo Glushkov : Un altro esiliato russo è stato trovato morto Nella sua abitazione di Londra. La vittima è l’ex uomo d’affari Nikolai Glushkov, 69 anni, strettamente legato in passato al defunto Boris Berezovski, chiacchierato oligarca che ebbe ruoli di primo piano al Cremlino prima di entrare in rotta di collisione con Vladimir Putin, morì nel 2013. Le cause del...

Mosca replica a May : non si minacci una potenza nucleare. E a Londra trovato Morto l'esule Glushkov : La Gran Bretagna lancia un ultimatum alla Russia e annuncia la riapertura di 14 dossier su morti ritemute a suo tempo "non sospette". Tra questi, anche il caso Berezovsky di cui Nikolai Glushkov, trovato morto in queste ore, era amico. Glushkov ha sempre sostenuto che Berezovsky fosse stato ucciso