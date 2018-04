Morta Monica Brenna | il ricordo della sorella Giulia | “Di lei mi rimarrà per sempre il

Morta Monica Brenna - popolare blogger di cucina e volto di Rete4 e Gambero Rosso : MonnyB, come era nota al grande pubblico, realizzava programmi e format televisivi legati al mondo della cucina . Nel 2010 aveva pubblicato un libro sull'argomento: 'La cucina senza tempo , da perdere,...

Morta Monica Brenna - la blogger della cucina approdata in tv : “Il suo sorriso ci mancherà” : Monica Brenna, in arte MonniB, è Morta a 48 anni per un male incurabile. Famosa blogger culinaria, è diventata negli anni scorsi volto noto anche di Rete 4 e Gambero Rosso Channel, dove presentava le sue ricette fantasiose. "Abbiamo passato anni di belle collaborazioni, ci mancherai".Continua a leggere