Rinviati a giudizio una ginecologa e una ostetrica della Clinica Mangiagalli di Milano per omicidio colposo, per la morte, 2 anni fa, di una 36enne e delle due gemelline che aveva in grembo. Ilsi aprirà il prossimo 18 aprile. Prosciolta invece una seconda ostetrica perché avrebbe avuto un ruolo marginale nella vicenda. Il gup ha respinto l'istanza di proscioglimento per i 3 imputati avanzata dal pm che riteneva non esserci il nesso causale tra la morte di mamma e bimbe e l'omissione "gravemente colposa" delle 3 sanitarie.(Di mercoledì 4 aprile 2018)