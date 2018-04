Monte dei Paschi di Siena Mps | il costo e la perdita del salvataggio per lo Stato oggi

Monte dei PASCHI DI SIENA/ Mps - intervento di Cdp in vista? (oggi - 4 aprile) : MONTE dei PASCHI di SIENA news. Mps in Borsa riparte sotto quota 2,55 euro ad azione. Non si esclude un intervento di Cdp. Ultime notizie live di oggi 4 aprile 2018(Pubblicato il Wed, 04 Apr 2018 05:09:00 GMT)

Da Montecarlo a Maiorca - la Pasqua dei piccoli principi : I bambini di casa Windsor, a partire da George e Charlotte di Cambridge, sono rimasti a giocare a casa mentre i genitori hanno partecipato alla tradizionale messa di Pasqua con la regina Elisabetta, mentre le più grandi Leonor e Sofia di Spagna, figlia di Felipe VI e Letizia Ortiz hanno accompagnato come di consueto i sovrani nella cattedrale di Maiorca. Per loro, del resto, Pasqua è da sempre anche un’occasione per trascorrere qualche ...

Isola dei Famosi 2018 - Paola Di Benedetto e Francesco Monte pronti per la convivenza? : Francesco Monte e Paola Di Benedetto, da quando sono usciti dall'Isola dei Famosi, sono inseparabili. Come confessato, al settimanale Vero, in edicola questa settimana, dall'ex Madre Natura di Ciao Darwin, però, mi hanno voglia di viversi giorno per giorno senza bruciare le tappe di un amore destinato a durare nel tempo: Non ci conosciamo abbastanza per andare a convivere. Per il momento ci stiamo frequentando e sarebbe un passo azzardato. In ...

Isola dei Famosi 2018 - Marco Ferri a Verissimo : "Paola Di Benedetto? Me l'ha soffiata Francesco Monte! Ma non era il mio tipo" : Marco Ferri, ex concorrente della tredicesima edizione de L'Isola dei Famosi, è stato intervistato da Silvia Toffanin durante la puntata di Verissimo, andata in onda oggi su Canale 5.Il figlio dell'ex calciatore Riccardo Ferri si è presentato nello studio del programma del sabato pomeriggio di Canale 5, con ben 13 chili in meno rispetto al peso iniziale. Marco Ferri ha esordito, facendo un velocissimo bilancio di quest'esperienza, ...

Il Borgo dei BorghiI 2018/ Vincitore e classifica in diretta : AltoMonte alle spalle della top ten (1° aprile) : Il Borgo dei borghi 2018 in una serata speciale, in onda oggi, domenica 1° aprile, nel prime time di Raitre. Camila Raznovic svela il Vincitore al termine di un viaggio spettacolare.(Pubblicato il Sun, 01 Apr 2018 22:19:00 GMT)

Monte Isola - Lombardia/ Il comune che ha accolto l’installazione di Christo (Il Borgo dei Borghi 2018) : Anche quest'anno “Kilimangiaro” propone il concorso "Il Borgo dei Borghi". Per l'edizione 2018 a rappresentare la Lombardia è stato scelto Monte Isola.(Pubblicato il Sun, 01 Apr 2018 11:34:00 GMT)

AltoMonte - Calabria/ Il paese decantato da Plinio per i suoi vini Balbini (Il Borgo dei Borghi 2018) : Altomonte, in provincia di Cosenza, è uno dei comuni finalisti del concorso “Il Borgo dei Borghi 2018”, lanciato dal programma “Kilimangiaro”.(Pubblicato il Sun, 01 Apr 2018 11:26:00 GMT)

