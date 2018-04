Montagna | escursionista semisepolto dalla neve nel Veronese | soccorso

meteoweb.eu

(Di mercoledì 4 aprile 2018) Unè stato ritrovato, infortunato e in stato di ipotermia,, a Ferrara di Monte Baldo nel. L’, lasciata l’auto a Novezzina, è partito per una camminata, attrezzato con piccozza, ramponi e Artva, lungo uno dei ripidi canali del Monte Baldo innevati. Verso le 18, non avendo sue notizie, preoccupata dal cellulare che suonava libero senza risposta, la moglie ha contattato un amico della Protezione civile di Ferrara di Monte Baldo, che, trovandosi a Novezzina, ha confermato la macchina del marito era ancora parcheggiata consigliandole di allertare il 118. L’elicottero di Verona emergenza, decollato poco dopo, è riuscito ad arrivare fino a Ferrara di Monte Baldo, bloccato poinebbia, e lì ha sbarcato l’equipe medica con il tecnico di eliche hanno proseguito in macchina, raggiungendo due squadre ...