Mondonico | omaggio stadio Grande Torino

Atalanta - una patch speciale in omaggio a Mondonico : La squadra bergamasca la porterà sulla maglia in occasione della gara casalinga di sabato contro l'Udinese

Morte Mondonico - l'omaggio degli sportivi alla camera ardente nella sua Rivolta d'Adda : Un fiume di persone a salutare "Mondo" nella sua Rivolta d'Adda, tra compaesani e non, che hanno appeso striscioni e poster in memoria dell'allenatore. Il ricordo degli allenatori in conferenza ...